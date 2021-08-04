350 000 евро: часть общества недовольна суммой расходов на лотерею для вакцинированных

Ни министр здравоохранения, ни Бюро проекта вакцинации не сочли подозрительным, что создание 12 передач о лотерее для вакцинированных будет стоить так дорого - почти 300 000 евро - и не задумались, действительно ли это не может быть дешевле.

Получается, что каждая из 20-минутных передач будет стоить около 25 000 евро.

Ни одна из прямых трансляций такой продолжительности в последнее время на Латвийском телевидении не стоила так дорого.

Однако выясняется, что LTV не составляла смету, а была выбрана частная продюсерская компания - Buzz Division, имеющая большой опыт создания масштабных телешоу. Они получат заказ на сумму 299 000 евро, а LTV не достанется ни цента. Buzz Division не была выбрана в открытом конкурсе - LTV само обратилось к нескольким частным группам. Само Латвийское телевидение не может начать реализацию проекта передач о лотерее для вакцинированных прямо сейчас.

Телевизионные студии в настоящее время реконструируются, а оставшиеся студии необходимы для съемок существующих программ, поэтому нет другого выбора, кроме как передать создание передач на аутсорсинг частной продюсерской компании. Выбранная компания объясняет высокие затраты короткими сроками - за две недели в пустом ангаре, без чего-либо уже подготовленного, с арендованной техникой необходимо вести качественные прямые трансляции.

Поскольку элементы шоу заказаны, необходимо привлекать специалистов за гораздо более высокую цену, чем обычные зарплаты на телевидении. Для четырех лотерейных программ в месяц зарплата должна быть такой же, как у людей, которые работают на телевидении каждый рабочий день.

Руководство Латвийского телевидения признает, что смета действительно большая, но в нынешней ситуации ее называют разумной. Если бы у LTV были свободные студии и канал сам создавал передачи о лотерее для вакцинированных с помощью собственных технических ресурсов и собственных сотрудников, можно было бы сэкономить не менее 150 000 евро. Теперь LTV как заказчику останется только внимательно следить за тем, насколько разумно независимый продюсер потратит деньги.

Это будет не просто розыгрыш денежных призов, как в обычной лотерее. Целью каждой программы будет убедить нерешительных людей пройти вакцинацию, а не откладывать ее, и понять, что вакцинация - единственный безопасный способ вернуться к обычной жизни.

Вопрос о том, почему эту лотерею нельзя было доверить Latvijas Loto, звучит в социальных сетях, в том числе среди политиков. При этом государственная компания сообщила передаче TV3 Ziņas, что, в отличие от чековой лотереи Superbingo, лотерея для вакцинированных не является профилем их деятельности. Кроме того, Latvijas Loto беспокоит положение о защите личных данных.