Огрский депутат хочет пополнить ряды безработных из-за "маленькой" зарплаты

После месяца работы в муниципалитете Огре один из новоизбранных депутатов откажутся от зарплаты, потому что хочет стать безработным.

"Тут мне кажется, что с законодательством что-то не так, потому что, когда меня избрали в новый совет, я должен был выбрать, буду ли я выполнять общественную работу, порученную мне избирателем на выборах, или для того, чтобы стать безработным, я должен оставить мандат, который обратно я, конечно, не получу.

В настоящее время в стране действует система, согласно которой депутат не может выжить на одну лишь зарплату, потому что она ничтожна", - говорит Марисс Мартинсонс.

В настоящее время часовая ставка депутата в Огре составляет менее восьми евро, и, отработав максимально разрешенные 103 рабочих часа, депутат может получать 800 евро в месяц до уплаты налогов.

"Я сделал выбор, написав заявление о том, что в настоящее время я отказываюсь от зарплаты депутата, пока я ищу работу, чтобы получатьпособия по безработице, за которое я всю жизнь платил налоги, социальный налог", - говорит Марисс Мартинсонс.

Заявление Мартинсонса было отклонено депутатами Огрского муниципалитета.

"Когда приступают к работе и начинают работать в новом городском совете Огре в качестве депутата, то получают вознаграждение с первого дня. Порядок оплаты и вознаграждения определяется как нормативными актами, так и порядок оплаты труда самих депутатов. У него нет периода безработицы, поэтому городской совет Огре не смог принять решение по этому заявлению об отказе депутата от оплаты труда", - говорит заместитель исполнительного директора самоуправления Огре Дана Барбале.

Мэр описывает действия депутата как схему.

"Депутат отчасти является примером для общества, в данном случае даже небольшой схемой", - говорит председатель муниципального совета Огре Эгил Хелманис.

Мартинсонс указывает, что в настоящее время он ищет работу, одновременно продолжая выполнять обязанности депутата. Между тем несколько опрошенных местных жителей не захотели выступать перед камерой на ReTV, но указали, что такие действия со стороны политика неэтичны.