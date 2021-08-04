Институции: заявления LVSADA о вакцинах вводят в заблуждение и не основаны на научных фактах

IVP отмечает, что данные и исследования по всему миру пострегистрационного периода вакцин, а также миллиарды доз вакцины, полученные во всем мире, подтверждают, что вакцинация безопасна и эффективна для широкого круга населения.

Вакцины Covid-19 также защищают людей от дельта-варианта вируса и снижают передачу вируса. Все вакцины против Covid-19, одобренные в Европейском союзе, обеспечивают высокий уровень защиты от вариантов коронавируса, включая защиту от серьезных заболеваний и госпитализации.

Имеющиеся данные позволяют предположить, что обе дозы вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca обеспечивают достаточную защиту от вирусного дельта-варианта.

IVP осуждает безответственное распространение вводящей в заблуждение и неверной информации и призывает медицинское сообщество предоставлять общественности только научно обоснованную информацию.

ZVA заявляет, что информация о побочных эффектах вакцины, влияющих на сердце, кажется тревожной, но исследования показывают, что вирусная инфекция SARS-CoV-2 и передача Covid-19 связаны с более высоким риском миокардита и перикардита, чем вакцина против Covid-19, в том числе молодым людям. Следовательно, существует положительный баланс пользы и риска для вакцинации против Covid-19 у людей старше 12 лет.

SPKC подчеркивает, что при оценке вакцинации против Covid-19 и показателей заболеваемости в целом в Латвии наблюдаются те же тенденции, что и в других странах Европейского союза и мира - люди, прошедшие курс вакцинации против Covid-19, гораздо реже заболевают, а в случаи заболевания, переносят болезнь в легкой форме, в редких случаях требуется стационарное лечение.

В целом, согласно данным, собранным SPKC, 98% людей, заразившихся или госпитализированных с Covid-19 в июне этого года, не были вакцинированы против этого инфекционного заболевания.

Специалисты SPKC подчеркивают важность вакцинации против Covid-19 как для индивидуальной защиты, так и для защиты общества в целом. Именно доля вакцинированных людей будет играть ключевую роль в снижении заболеваемости Covid-19 - чем выше доля вакцинированных людей, тем меньше распространение вируса SARS-CoV-2. Это особенно важно в то время, когда дельта-вариант вируса SARS-CoV-2, характеризующийся высокой инфекционностью, стал доминирующим в Латвии.

Очень редко после вакцинации Covid-19 могут возникать побочные эффекты, такие как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление внутренней оболочки сердца). Сообщалось об очень редких случаях миокардита и перикардита после вакцинации мРНК-вакцинами. Эти случаи произошли в основном в течение 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы и чаще у молодых мужчин.