МИД Эстонии: фильм о задержании консула - мастерская постановка

"Фильм с Мартом Лятте - это мастерская постановка, которая, по понятным причинам, не отражает объективно работу дипломата, а лишь представляет картину произошедшего именно так, как этого хочет режиссер", - ответили Postimees в МИД Эстонии.

Вчера центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал следующее сообщение: "Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике".

Спецслужба также опубликовала часть видео со встречи дипломата с гражданином РФ, в ходе которой собеседники обсуждают получение информации "о политике в арктической зоне".

На видео также снято задержание консула. Он был доставлен в Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Я вам объявляю, что вы были задержаны при получении сведений закрытого характера, которые касаются безопасности Российской Федерации", - объявил дипломату сотрудник спецслужбы.

В ФСБ заявили, что решение об обнародовании видео было принято в связи с решением МИД РФ о высылке сотрудника посольства Эстонии в России.