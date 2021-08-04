МИД Эстонии: фильм о задержании консула - мастерская постановка

"Фильм с Мартом Лятте - это мастерская постановка, которая, по понятным причинам, не отражает объективно работу дипломата, а лишь представляет картину произошедшего именно так, как этого хочет режиссер", - ответили Postimees в МИД Эстонии.
Вчера центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал следующее сообщение: "Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике".
Спецслужба также опубликовала часть видео со встречи дипломата с гражданином РФ, в ходе которой собеседники обсуждают получение информации "о политике в арктической зоне".
На видео также снято задержание консула. Он был доставлен в Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Я вам объявляю, что вы были задержаны при получении сведений закрытого характера, которые касаются безопасности Российской Федерации", - объявил дипломату сотрудник спецслужбы.
В ФСБ заявили, что решение об обнародовании видео было принято в связи с решением МИД РФ о высылке сотрудника посольства Эстонии в России.
"В ответ на объявление Марта Лятте персоной нон-грата МИД Эстонии без каких-либо оснований выслало из страны третьего секретаря посольства России в Эстонии. В ответ на недружественные действия эстонской стороны, которая безосновательно выслала из Эстонии российского дипломата, 3 августа 2021 г. МИД России объявило персоной нон-грата сотрудника посольства Эстонии в России", - сообщили в ЦОС.