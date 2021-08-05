В Дзирциемсе безрассудный водитель поцарапал несколько автомобилей и решил скрыться
В Риге, в районе Дзирциемс, на стоянке во дворе водитель поцарапал несколько машин и после аварии решил скрыться, сообщает передача Degpunktā.
В Риге, в районе Дзирциемс, на стоянке во дворе водитель поцарапал несколько машин и после аварии решил скрыться, сообщает передача Degpunktā.
По крайней мере один из поврежденных автомобилей принадлежал компании краткосрочной аренды автомобилей, но остальные автомобили принадлежали жильцам дома. Владельцы автомобилей более часа провели на улице, оценивая ущерб и вызывая полицию.
Связавшись с представителями Государственной полиции, команда Degpunktā получила подтверждение, что упомянутый случай был зарегистрирован и экипаж был на месте происшествия.
"Надо сказать, что на время прибытия экипажа повлиял тот факт, что незадолго до звонка, около 3 часов дня, в Риге на Виенибас гатве 186а произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - столкновение между Audi и MAN, в результате чего пострадали четыре человека, и движение автомобилей в обоих направлениях пришлось временно остановить, а также была необходима эвакуация автомобилей", - поясняют в полиции.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке