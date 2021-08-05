В Дзирциемсе безрассудный водитель поцарапал несколько автомобилей и решил скрыться

По крайней мере один из поврежденных автомобилей принадлежал компании краткосрочной аренды автомобилей, но остальные автомобили принадлежали жильцам дома. Владельцы автомобилей более часа провели на улице, оценивая ущерб и вызывая полицию.

"Надо сказать, что на время прибытия экипажа повлиял тот факт, что незадолго до звонка, около 3 часов дня, в Риге на Виенибас гатве 186а произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - столкновение между Audi и MAN, в результате чего пострадали четыре человека, и движение автомобилей в обоих направлениях пришлось временно остановить, а также была необходима эвакуация автомобилей", - поясняют в полиции.