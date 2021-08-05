Завадска: заявление LVSADA о вакцинах вводит в заблуждение и не основано на надежных данных

LVSADA заявила в публичном пространстве, что вакцинация против Covid-19 не одинаково безопасна для всех возрастных групп и во многих случаях не предотвращает повторное заражение.

По словам эксперта, эти заявления сделали люди, которые плохо ориентируются в сфере иммунизации и не работают с ней ежедневно. По словам Завадской, информация, содержащаяся в сообщении, вводит в заблуждение, не основана на достоверных научных данных и, конечно же, не отражает точку зрения профессионального сообщества врачей и экспертов.

Таким образом это утверждение противоречит основным принципам доказательной медицины и дискредитирует профессионализм отрасли здравоохранения, вызывает опасения и недоверие среди врачей и медицинских работников и может нанести огромный ущерб здравоохранению и отрасли в целом.

"IVP осуждает безответственное распространение вводящей в заблуждение и неверной информации и призывает медицинское сообщество предоставлять общественности только научно обоснованную информацию и работать в соответствии с профессиональной этикой и ответственностью",

- сказала Завадска.

Зане Нейкен, старший эксперт отдела фармаконадзора Государственного агентства по лекарственным средствам и латвийский представитель Комитета безопасности лекарственных средств Европейского агентства лекарственных средств, призвал не полагаться только на одну публикацию, представив комментарии, которые могут оказать значительное влияние на здоровье населения.

"На основе одной публикации или мнения одного человека никогда невозможно сделать исчерпывающие выводы о безопасности лекарства и его соотношении польза - риск и выразить мнение по вопросам, которые имеют значительное влияние на здоровье населения", - сказала Нейкена, добавив, что именно поэтому необходима всесторонняя экспертиза.

Гиртс Бригис, заведующий Кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня, в свою очередь, дал оценку аргументам LVSADA, подчеркнув их различные недостатки.

В одном из заявлений LVSADA, проанализированных Бригисом, говорится, что "последняя научная информация указывает на то, что около половины новых случаев заражения, вызванного дельта-вариантом коронавируса, были обнаружены среди полностью вакцинированных людей". На примере Бригис указал, что может сложиться ситуация, когда при охвате вакцинацией в 83% в группе из 100 человек констатируют 2 случая заболевания среди невакцинированных и два - среди вакцинированных и может быть сделан вывод, что половина заболевших была вакцинирована, несмотря на то, что количество случаев невелико. Это может привести к ошибке интерпретации, предполагающей, что вакцина недостаточно эффективна.

"Если мы посмотрим, какая доля от всех вакцинированных заболела, и какая доля от всех невакцинированных - эти цифры уже существенно различаются,

что указывает на то, что у вакцинированных гораздо меньше шансов заболеть. Это значит, что заболела не половина вакцинированных, а столько же, и эти популяции очень разные", - пояснил Бригис.

Эксперт также пояснил, что источники, на которые ссылается LVSADA, являются респектабельными, но это не научные публикации, а скорее образовательные заключения, предназначенные для врачей.

Уже сообщалось, что IVP отмечает, что данные и исследования пострегистрационного периода действия вакцин по всему миру, а также миллиарды доз вакцин, полученные во всем мире, подтверждают, что вакцинация безопасна и эффективна для широкого круга населения.

Вакцины против Covid-19 также защищают людей от дельта-варианта вируса и снижают передачу инфекции. Все вакцины против Covid-19, одобренные в Европейском союзе, обеспечивают высокий уровень защиты от штаммов коронавируса, включая защиту от серьезного течения болезни и госпитализации.