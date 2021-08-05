Чт, 5.08.2021
Я искренне приношу свои извинения каждому паралимпийцу, его родственникам и каждому жителю Латвии, пострадавшему от этой ошибки в коммуникации. Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки

Для остановки агрессивного мужчины с топором эстонским полицейским пришлось применить электрошокер

Тазер. Фото иллюстративное. ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Идаская префектура Эстонии сообщила, что для остановки агрессивного мужчины полицейским пришлось применить тазер, сообщает Rus.Postimees.

В среду, 4 августа, полиция получила вызов в эстонский город Пюсси, где 64-летний мужчина угрожал топором своему брату и его спутнице. Мужчина умудрился даже атаковать полицейского.

Патруль был вынужден использовать тазер (электрошокер) для остановки мужчины. Скорая помощь осмотрела мужчину, после чего тот был задержан в качестве подозреваемого.


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