Для остановки агрессивного мужчины с топором эстонским полицейским пришлось применить электрошокер
Идаская префектура Эстонии сообщила, что для остановки агрессивного мужчины полицейским пришлось применить тазер, сообщает Rus.Postimees.
Идаская префектура Эстонии сообщила, что для остановки агрессивного мужчины полицейским пришлось применить тазер, сообщает Rus.Postimees.
В среду, 4 августа, полиция получила вызов в эстонский город Пюсси, где 64-летний мужчина угрожал топором своему брату и его спутнице. Мужчина умудрился даже атаковать полицейского.
Патруль был вынужден использовать тазер (электрошокер) для остановки мужчины. Скорая помощь осмотрела мужчину, после чего тот был задержан в качестве подозреваемого.