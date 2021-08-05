Для остановки агрессивного мужчины с топором эстонским полицейским пришлось применить электрошокер

В среду, 4 августа, полиция получила вызов в эстонский город Пюсси, где 64-летний мужчина угрожал топором своему брату и его спутнице. Мужчина умудрился даже атаковать полицейского.

Патруль был вынужден использовать тазер (электрошокер) для остановки мужчины. Скорая помощь осмотрела мужчину, после чего тот был задержан в качестве подозреваемого.