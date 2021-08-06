Яма во дворе, мусор в подвале и грызуны: сосед доставляет неудобства жильцам многоквартирного дома в Риге

Год назад соседи Модриса волновались о яме, которую старик выкопал возле общей земли. Жители опасались, что кто-то может упасть и получить травму. Модрис сыпал мусор в яму, создавая компост для сада.

Передача и раньше посещала конкретный адрес, когда рассказывала о том, что Модрис заполнял общий подвал мусором. Такие условия в подвале были благоприятны для грызунов, которые размножились и добрались до квартир.

В прошлом году управляющий сообщил, что проблему грызунов удалось решить путем дератизации, но уговорить мужчину убрать хлам из своей квартиры сложнее, потому что это его собственность.

На данный момент яма возле дома засыпана и уже никому не угрожает.

Соседи до сих пор сталкиваются с тем, что Модрис хранит свои вещи на лестничной клетке и в подвале.

"Социальный работник несколько раз приходил к Модрису. Он пытался сотрудничать, но было сложно. Модрис также категорически отказывался сотрудничать с Социальной службой,

хотя ему объяснили, какую помощь можно получить", - сказала представитель Департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.