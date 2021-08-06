Коронавирус: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?

Пока что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует лямбда-вариант как "представляющий интерес" или "вариант под наблюдением". В эту группу входят мутации коронавируса, которые приводят к увеличению случаев заболевания, встречаются в нескольких странах и за которыми необходимо пристально следить.

Однако, по мнению японской исследовательской группы, лямбда-вариант отвечает всем критериям, чтобы внести его в список "вызывающих беспокойство". Авторы призывают ВОЗ изменить классификацию лямбда-варианта, аргументируя это тем, что он соответствует всем требованиям для этого: обладает повышенной контагиозностью и устойчивостью к антителам - как и обнаруженный в Индии дельта-вариант, который ВОЗ классифицирует как "вызывающий беспокойство".

Вытеснит ли лямбда-вариант дельта-мутацию?

Является ли лямбда-вариант более опасным, чем дельта, который в настоящее время быстро распространяется в Европе, и удастся ли ему стать доминирующим, вытеснив вариант дельта, пока не ясно - для этого необходимо его дальнейшее изучение. Однако один из авторов исследования, Кей Сато из Токийского университета, предупреждает, что к потенциальной опасности, исходящей от C.37, следует относиться серьезно. Лямбда-вариант может представлять "потенциальную угрозу для человеческого общества", цитирует ученого информационное агентство Reuters.

Насколько быстро этот вариант может распространиться и стать доминирующим, можно увидеть на примере Перу. "В декабре у нас было всего 200 случаев заражения лямбда-вариантом, к концу марта это была уже половина всех проб в Лиме, а сейчас им заражены более 80 процентов инфицированных людей по всей стране", - говорит микробиолог Пабло Цукаяма в интервью радиостанции Deutschlandfunk. В течение нескольких месяцев он изучал этот вариант. Проведя исследование генома вируса, Цукаяма и его команда из Университета Кайетано Эредиа в Лиме выяснили, что лямбда-варианту "за очень короткое время удалось стать доминирующим в Перу".

При этом он быстро вытеснил все другие мутации, которые в настоящее время все еще классифицируются ВОЗ как более опасные, и даже превалировал над P.1 - гамма-вариантом, который был впервые обнаружен в соседней Бразилии.

Дельта-вариант, лямбда-вариант… Какой станет следующим?

Пабло Цукаяма убежден, что лямбда будет не последним вариантом коронавируса, поразившим Латинскую Америку и весь мир. "Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы в Латинской Америке появятся новые варианты. Они не обязательно будут более опасными, но, определенно, более заразными", - предупреждает ученый.