CNN сообщил о "возможном лагере для политических заключенных" под Минском

Лагерь находится в поселке Новоколосово Минской области Беларуси в месте, где в раньше располагался арсенал ракетных войск СССР.

Территория площадью 81 гектар обнесена тремя рядами заборов с колючей проволокой под напряжением, на воротах висит табличка "Запретная граница, проход запрещен".

На территории находятся несколько зданий, за забором ходят люди в камуфлированной одежде, сказано в сюжете телеканала.

Видео: Сюжет телеканала CNN на английском языке

CNN отметил, что журналисты не смогли попасть на территорию. Местные жители называют это место "лагерем". По их словам, территорию патрулируют военные.

Сотрудник неназванной западной разведки сказал CNN, что объект, "возможно", могут использовать как лагерь для заключенных, но прямых доказательств этому нет.