Олег Навальный получил год условно по "санитарному делу"

Прокуратура просила дать Навальному год условно с испытательным сроком три года.

Защита Навального заявила, что будет обжаловать приговор.

Уже сообщалось, что Преображенский суд Москвы во вторник, 3 августа, вынес оппозиционному политику, соратнице Алексея Навального Любови Соболь обвинительный приговор по так называемому "санитарному делу".

"Санитарное дело" о нарушении санитарных правил по борьбе с пандемией коронавируса было возбуждено против сторонников оппозиционера Алексея Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Любови Соболь и Олега Навального, по этому делу проходят глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса прекратили.