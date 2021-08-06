Пт, 6.08.2021
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Хайко Ломан, независимый эксперт по газовому рынку Германии и ЕС

Олег Навальный получил год условно по "санитарному делу"

ФОТО: AP/Scanpix

Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального, брата оппозиционного политика Алексея Навального, к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год по "санитарному делу", сообщает "Медуза".

Прокуратура просила дать Навальному год условно с испытательным сроком три года.

Защита Навального заявила, что будет обжаловать приговор.

Уже сообщалось, что Преображенский суд Москвы во вторник, 3 августа, вынес оппозиционному политику, соратнице Алексея Навального Любови Соболь обвинительный приговор по так называемому "санитарному делу".

"Санитарное дело" о нарушении санитарных правил по борьбе с пандемией коронавируса было возбуждено против сторонников оппозиционера Алексея Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Любови Соболь и Олега Навального, по этому делу проходят глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса прекратили.

На акцию в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января в Москве, по разным подсчетам, вышли более ста тысяч человек по всей России.


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