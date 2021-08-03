Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы

Наказание Соболь предусматривает ограничение свободы сроком на полтора года: Соболь запрещается покидать жилище с 22 часов вечера до 6 часов утра, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Московской области. Кроме того, ее обязали являться в инспекцию трижды в месяц.

Во время оглашения приговора Соболь удалили из зала суда за то, что она снимала процесс, официально считающийся открытым, на видео при помощи своего смартфона. "Не ясно, почему пресс-служба суда может снимать оглашение приговора, а Любови это нельзя разрешить. Напоминаю, что процесс у нас является гласным и открытым", - выразил удивление в этой связи адвокат Соболь Владимир Воронин.

Не ясно, почему пресс-служба суда может снимать оглашение приговора, а Любови @SobolLubov это нельзя разрешить. Напоминаю, что процесс у нас является гласным и открытым. — Воронин Владимир (@vb_voronin) August 3, 2021

Соболь считает "санитарное дело" сфабрикованным

Комментируя приговор в интервью DW после заседания, Соболь подчеркнула, что считает дело сфабрикованным. "В деле нет ни одного потерпевшего, в деле нет ни одного человека, который был бы болен коронавирусом и вышел на акцию протеста по моему призыву", - подчеркнула юрист.

Она добавила, что ни в одном материале дела, ни на одной видеозаписи нет свидетельств того, что она или другие фигуранты призывали к нарушению санитарных норм. "Был призыв выходить на улицы. Но невозможно подстрекать неопределенный круг лиц", - пояснила она.

"Санитарное дело" против сторонников Навального

"Санитарное дело" о нарушении санитарных правил по борьбе с пандемией коронавируса было возбуждено против сторонников оппозиционера Алексея Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Любови Соболь, по этому делу проходят глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса прекратили.