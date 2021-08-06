"Много вопросов". Судмедэксперты проанализировали кадры с ранеными мигрантами и трупом иракца

Сообщается даже о якобы найденном трупе. В эфире государственных каналов было показано несколько видео с ранеными иракцами, а также с убитым мигрантом. Ни на одном из кадров не видно лиц людей.

"Наша нива" попросила двух действующих судмедэкспертов проанализировать показанные видео буквально по минутам. Вопросов у них возникло много - от характера ран до поведения медиков в кадре.

"Я здесь не вижу несовместимых с жизнью повреждений, по крайней мере внешне. Мелкие кровоподтеки на теле, например, вообще не несут ценности для анализа без внутреннего исследования, так как таких царапин у случайно взятого подростка во дворе будет больше. Я не могу сказать, что на видео труп",

- сообщил один из экспертов после просмотра видео с убитым мигрантом.

Тем временем государственные СМИ сообщили о приезде в Минск родственников погибшего на границе иракца. А в телесюжете на канале "Беларусь 1" объявили причину смерти иракского мигранта.