"Много вопросов". Судмедэксперты проанализировали кадры с ранеными мигрантами и трупом иракца
Государственная пропаганда Беларуси рассказывает о "зверствах" литовцев в отношении иракских нелегалов, попадающих на территорию Литвы из Беларуси.
Государственная пропаганда Беларуси рассказывает о "зверствах" литовцев в отношении иракских нелегалов, попадающих на территорию Литвы из Беларуси.
Сообщается даже о якобы найденном трупе. В эфире государственных каналов было показано несколько видео с ранеными иракцами, а также с убитым мигрантом. Ни на одном из кадров не видно лиц людей.
"Наша нива" попросила двух действующих судмедэкспертов проанализировать показанные видео буквально по минутам. Вопросов у них возникло много - от характера ран до поведения медиков в кадре.
- сообщил один из экспертов после просмотра видео с убитым мигрантом.
Тем временем государственные СМИ сообщили о приезде в Минск родственников погибшего на границе иракца. А в телесюжете на канале "Беларусь 1" объявили причину смерти иракского мигранта.
Главный государственный судмедэксперт Юрий Овсиюк заявил, что на его теле обнаружили следы не менее 30 ударов: "Возможно, это были и спецсредства в качестве дубинок".