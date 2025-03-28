SPKC: нет признаков вспышки инфекции E. Coli за пределами образовательных учреждений

Она также отметила, что Žaks-2 исключило из меню всех заведений абсолютно все продукты, которые были идентифицированы как опасные, добавив, что продукты, прошедшие термическую обработку, такие как манная крупа или макароны, вряд ли могут стать причиной заражения, однако любые продукты, которые могут быть опасными, были исключены из меню. "Возможно, теперь их меню стало беднее, но оно безопасно", - пояснила Дреймане.

"Мы максимально идем навстречу PVD и SPKC, поскольку мы очень заинтересованы в скорейшем установлении возбудителя заболевания, чтобы исключить его", - подчеркнула технолог.

Она также отметила, что в на предприятии все еще продолжаются проверки.

Как уже сообщалось, на данный момент SPKC получил 23 экстренных уведомления о случаях заражения. Заболели 21 ребенок в возрасте от 2 до 10 лет и двое взрослых.

Случаи заболевания зафиксированы в различных предместьях Риги, Саласпилсском, Адажском, Сигулдом, Цесисском и Южнокурземском краях.

Всего зарегистрировано 13 случаев заболевания в дошкольных образовательных организациях и одной начальной школе.

По информации, предоставленной PVD, услуги общественного питания или доставки продуктов питания всем проверенным образовательным учреждениям до среды, 26 марта, предоставлялись Žaks-2 или полным товариществом Gardbrīdis, в состав которого входят Žaks-2 и SIA Deliment. Крупнейшим владельцем обеих предприятий является Жанна Гаевска.