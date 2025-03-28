Расследование пока не выявило причину вспышки энтерогеморрагической кишечной палочки (E. coli) за пределами затронутых образовательных учреждений, и эпидемиологи в настоящее время анализируют меню учреждений, чтобы определить продукты питания, которые могли быть связать между собой заболевших детей, сообщили агентству LETA в SKPC.
SPKC: нет признаков вспышки инфекции E. Coli за пределами образовательных учреждений
В центре отмечают, что эпидемиологи работают в нескольких направлениях, чтобы определить источник заражения. При каждом новом случае заболевания проводится углубленное обследование родителей детей с использованием единой расширенной анкеты для исключения или выявления общих факторов риска.
Результаты опроса в настоящее время не указывают на то, что пациентов объединяет какой-либо продукт питания за пределами образовательных учреждений, продуктового магазина, местоположения, общей деятельности или каких-либо других обстоятельств, указывает SPKC.
Эпидемиологи запросили меню, которое в настоящее время анализируется с целью выявления продуктов, которые могут быть причиной заболевания детей, пояснили в центре.
Кроме того, эпидемиологи продолжают очные обходы образовательных учреждений, где зарегистрированы случаи заболевания, для проведения тестирования контактных лиц и лабораторного обследования работников пищеблока.
Рекомендации по дальнейшим действиям направлены во все учебные заведения, где зарегистрированы пациенты. Они связаны с мерами предосторожности и контролем за состоянием здоровья детей.
В свою очередь Илона Дреймане, технолог предприятия общественного питания SIA Žaks-2, которое, по информации Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), оказывало услуги питания практически во всех образовательных учреждениях, затронутых инфекцией, сообщила агентству LETA, что выводы внутренней оценки предприятия были переданы в SPKC для проведения углубленного расследования с целью выявления возбудителя инфекции.
Она также отметила, что Žaks-2 исключило из меню всех заведений абсолютно все продукты, которые были идентифицированы как опасные, добавив, что продукты, прошедшие термическую обработку, такие как манная крупа или макароны, вряд ли могут стать причиной заражения, однако любые продукты, которые могут быть опасными, были исключены из меню. "Возможно, теперь их меню стало беднее, но оно безопасно", - пояснила Дреймане.
"Мы максимально идем навстречу PVD и SPKC, поскольку мы очень заинтересованы в скорейшем установлении возбудителя заболевания, чтобы исключить его", - подчеркнула технолог.
Она также отметила, что в на предприятии все еще продолжаются проверки.
Как уже сообщалось, на данный момент SPKC получил 23 экстренных уведомления о случаях заражения. Заболели 21 ребенок в возрасте от 2 до 10 лет и двое взрослых.
Случаи заболевания зафиксированы в различных предместьях Риги, Саласпилсском, Адажском, Сигулдом, Цесисском и Южнокурземском краях.
Всего зарегистрировано 13 случаев заболевания в дошкольных образовательных организациях и одной начальной школе.
По информации, предоставленной PVD, услуги общественного питания или доставки продуктов питания всем проверенным образовательным учреждениям до среды, 26 марта, предоставлялись Žaks-2 или полным товариществом Gardbrīdis, в состав которого входят Žaks-2 и SIA Deliment. Крупнейшим владельцем обеих предприятий является Жанна Гаевска.
Ранее PVD сообщала, что по состоянию на среду проверки проводились в блоке питания 170-го дошкольного образовательного учреждения города Риги, пункте выдачи питания 104-го дошкольного образовательного учреждения города Риги, куда поступает питание из дошкольного образовательного учреждения города Риги Laismiņa, блоке питания Laismiņa, дневном пункте выдачи питания 132-го дошкольного образовательного учреждения города Риги, куда поступает питание из дошкольного образовательного учреждения города Риги Dardedze, блоке питания Dardedze, блоке питания Рижского детско-юношеского центра Auseklis, блоке питания Рижского дошкольного образовательного учреждения Zīļuks, блоке питания Рижского 241-го дошкольного образовательного учреждения, а также блоке питания Рижского дошкольного образовательного учреждения Zilbīte.
Проверки также были проведены в пищеблоке Саласпилсского 1-го дошкольного детского сада Saulīte.
SPKC поясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии под названием Escherichia coli (кишечная палочка). Они являются частью нашей нормальной бактериальной флоры и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, способные вырабатывать токсины (ядовитые вещества) и вызывать серьезные заболевания.
Эти штаммы называются STEC/VTEC. Они могут вызвать сильную кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.
Основным резервуаром этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться при употреблении зараженной пищи, недоваренной говядины, сырого молока, немытых или сырых фруктов и овощей. Возможна также прямая передача инфекции от человека к человеку.
SPKC напоминает о необходимости правильной тепловой обработки пищи, промывания фруктов и овощей под проточной водой, особенно тех продуктов, которые не будут подвергаться термической обработке перед употреблением. При появлении симптомов инфекции - схваткообразных болей в животе или кровавого поноса - следует немедленно обратиться к врачу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!