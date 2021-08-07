В Токио мужчина с ножом ранил 10 человек в пассажирском поезде

Насильственные преступления в Японии очень редки. Нападение произошло в то время, когда безопасность в Токио была усилена в связи с проведением в городе Олимпийских игр.

Инцидент произошел в районе Сэтагая в Токио на железнодорожной ветке "Одакю". По словам очевидцев, один из пассажиров начал размахивать ножом и серьезно ранить людей. После этого он вышел на станции и скрылся.

В субботу утром полиция Токио заявила, что арестовала мужчину старше 30 лет. Он ранил ножом девять человек в вагоне пассажирского поезда.

Пожарная служба Токио сообщила, что девять из 10 раненых были доставлены в больницы, а десятый смог уехать самостоятельно. Никто из раненых не потерял сознание.

Общественная телекомпания NHK сообщила, что тяжело ранена женщина старше 20 лет. Позже подозреваемый сдался полиции в магазине.

36-летний нападающий Юсуке Цусима сообщил полиции, что мысль кого-то убить у него появилась, когда он увидел сидящих счастливых женщин, сообщает NHK.

Он вошел в магазин, признал себя подозреваемым и сказал, что устал убегать. Менеджер магазина позвонил в полицию, когда увидел пятна крови на рубашке мужчины.

Железнодорожная компания заявила, что отменила несколько рейсов после нападения.

В Японии действуют строгие правила использования огнестрельного оружия, но иногда случаются насильственные преступления с применением другого оружия.

В 2019 году мужчина с двумя ножами убил двух человек, в том числе одну школьницу, и ранил 17, напав на группу школьниц, ждавших автобус на остановке. Затем он покончил жизнь самоубийством.