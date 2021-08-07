"Впервые за 16 лет я нарушила пост!": верующая подала в суд на McDonald’s из-за аппетитной рекламы

Девушка утверждает, что реклама этих блюд нарушила ее религиозные чувства, а также вынудила нарушить пост.

Согласно тексту иска, Овчинникова увидела рекламу в апреле 2019 года на проспекте Карла Маркса в Омске. Тогда шел Великий пост, который по словам девушки, она соблюдает каждый год уже 16 лет подряд.

Однако реклама чизбургера и "Чикен Макнаггетс" вынудила ее поесть в ресторане быстрого питания McDonald’s.

"К этому моменту пост продолжался уже около месяца, увидев рекламный баннер, я не смогла сдержаться, посетила McDonald’s и купила чизбургер", - заявила в иске Овчинникова.

В действиях сети ресторанов христианка увидела нарушение закона о защите прав потребителей. Она потребовала от McDonald’s возместить ей моральный ущерб в размере одной тысячи рублей (11 евро).

В Московской патриархии прокомментировали иск Овчинниковой. Они заявили "РИА Новости", что христианке следует обратиться не в суд, а в церковь.

"Советую ей пойти на исповедь, а не в суд", - сказал собеседник агентства.