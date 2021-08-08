Похищения, спецслужбы и 150 тысяч долларов в стеклянных банках. История украинского судьи Чауса

Эти рейды вызывали нескрываемое раздражение у команды Виктора Януковича. Контролируемые властью суды штрафовали активистов и отбирали у них водительские права. Часто, утверждали протестующие, за вымышленные нарушения.

Чаус был одним из таких судей. После победы Майдана один из пострадавших активистов заявил, что этот судья постановил отобрать у него права за нарушение правил дорожного движения, совершенное в день, когда его автомобиль не выезжал из гаража.

Рассмотрение жалобы продолжалось больше года, в итоге Высший совет правосудия решил не увольнять Чауса. Не исключено, что на это решение повлияла позитивная характеристика, которую дал Чаусу глава суда, в котором тот работал. Но это не точно.

Странные решения

Дело в том, что во времена президентства Петра Порошенко Чауса часто называли судьей, крайне чутким к пожеланиям его администрации. Или же, цитируя главного редактора киевского сайта "Цензор" Юрия Бутусова, "ручным, карманным судьей" тогдашней власти.

Наверное, самая яркая иллюстрация для столь смелого утверждения - роль, которую судья Чаус сыграл в судьбе Геннадия Корбана, лидера оппозиционной к Порошенко партии УКРОП и одного из ближайших соратников олигарха Игоря Коломойского. В конце 2015 года отношения между Коломойским и Порошенко вконец испортились. В рамках необъявленной войны между ними Корбана задержали по обвинению в финансовых злоупотреблениях и похищении человека.

Делом Корбана занимались несколько судов, но кульминация этой эпопеи состоялась именно в Днепровском суде при непосредственном участии Чауса. Судья вопреки врачебным рекомендациям предписал доставить Корбана в зал спустя несколько часов после перенесенной им операции на сердце - за это защита обвинила его в попытке убийства подсудимого.

Заседание по этому делу длилось около 30 часов и неоднократно прерывалось на оказание Корбану медицинской помощи и потасовки с участием "титушек" и депутатов парламента.

Защита Корбана заявляла о многочисленных нарушениях со стороны Чауса и прямо связывала его поведение с тем, что именно в эти дни Высший совет правосудия решал, отбирать ли у него судейскую мантию за нарушения против активистов Евромайдана.

Чаус отправил Корбана за решетку - тот вышел на свободу только через несколько месяцев, исчез из активной политики, а спустя четыре года выиграл дело против Украины в ЕСПЧ. А сам Чаус сохранил звание судьи.

В апреле 2016 года Чаус принял еще одно громкое решение с политическим оттенком. Он отменил решение об объявлении в розыск одного из ближайших сотрудников Януковича Юрия Иванющенко, которого украинские СМИ часто называли "Юрой Енакиевским".

"[Ходатайство о снятии с розыска] совсем "случайно" попало одиозному судье Чаусу, который назначил рассмотрение жалобы на тот же день. Как оказалось - не зря, - саркастично описывал обстоятельства того дела депутат парламента, в прошлом журналист-расследователь Сергей Лещенко. - Чаус отменил розыск Иванющенко. После вступления решения в законную силу Юра Енакиевский сможет наконец-то выехать из московского заточения к своей семье в Монако. Злые языки говорят, что снятие Енакиевского с розыска решалось на Банковой [в администрации президента], но мы в это, конечно, не верим. Просто судья Чаус решил превысить свою власть и бескорыстно подарить свободу Иванющенко".

Судья со стеклотарой

Но проблемы - и на этот раз уже бесспорная всеукраинская известность - пришли к Чаусу оттуда, откуда он вряд ли ждал.

В 2016 году на Украине начинал работать принципиально новый антикоррупционный орган, созданный при активном участии западных партнеров Киева - Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Чаус имел все шансы стать показательным примером успешности этого органа, одной из первых "больших рыб", попавших в руки детективов.

По версии следствия, летом 2016 года судья Чаус предложил обвиняемой по делу о торговле наркотиками, находившемуся у него на рассмотрении, вынести приговор, не связанный с лишением свободы, за вознаграждение в 100 тысяч долларов. Позже сумма требуемой взятки увеличилась до 150 тысяч долларов, а обвиняемая доложила об этом в НАБУ.

9 августа, утверждают правоохранители, пакет с деньгами был передан судье. В тот же день Чаус дал обвиняемой условный срок, а полученную сумму распределил по двум двухлитровым стеклянным банкам.

Чаус был задержан детективами НАБУ, когда закапывал одну из банок, набитых стодолларовыми купюрами, на своем дачном участке. Фотография этой банки стала мемом и принесла Чаусу всенародную славу.

Защита Чауса позже утверждала, что судья стал жертвой провокации, а женщина, проходившая по делу о торговле наркотиками, - родственница человека, который после инцидента с банками получил высокую должность в НАБУ.

В любом случае, после допроса Чауса отпустили: он обладал судейским иммунитетом, снять который могла только Верховная рада Украины. Но был август, депутаты были на каникулах. Парламент снял с Чауса судейский иммунитет только 6 сентября 2016 года. Но было поздно: на следующий день после инцидента с банками Чаус ушел в отпуск, а затем просто исчез.

Молдавский привет

В последний день зимы 2017 года Чаус сдался в руки полиции Кишинева, заявив, что незаконно пересек украинско-молдавскую границу. Позже он попросил в Молдове политическое убежище.

С тех пор Чаус ни разу не рассказывал об обстоятельствах своего перемещения на территорию Молдовы. Однако совместное расследование украинских и молдавских журналистов показывает, что это могло произойти при прямом содействии тогдашней киевской власти.

Так, кишиневское издание Risе Moldova и киевское издание Slidstvo.info со ссылкой на материалы украинского следствия утверждают, что Чаус пересек границу с Молдовой 22 августа 2016 года. Журналисты утверждают, что он был пассажиром чартерного рейса из Киева, а при пограничном контроле предъявил молдавский паспорт, выданный на имя бизнесмена Вячеслава Турку, внешне похожего на опального судью (сам Турку в разговоре с молдавскими журналистами заявил, что "не участвовал в этой истории").

Куратором всей этой операции журналисты называют сотрудника Управления государственной охраны (украинский аналог российской ФСО), начальника службы безопасности президента Порошенко Юрия Федорова.

Противники Порошенко интерпретируют эту ситуацию так: Чаус мог много рассказать о деликатных поручениях, которые якобы поступали ему из президентской администрации. Поэтому и был организован судье побег из Украины. В Кишинев - потому что местный олигарх Владимир Плахотнюк, бывший в то время самым влиятельным человеком в Молдове, якобы имел общие бизнес-интересы с Порошенко и мог посодействовать обустройству быта беглого судьи на новом месте.

ФОТО: Getty Images

Порошенко отвергает свою причастность к событиям вокруг Николая Чауса.

"Я никогда в жизни не видел, не слышал, не звонил, не общался с господином Чаусом. Не знаю его, к счастью. Думаю, что и не буду знать. От слова "совсем", - заявил он в июле 2019 года в интервью изданию "Украинская правда".

Украинские правоохранители до решения суда комментируют обстоятельства исчезновения Чауса очень осторожно.

"Во время отработки версий его исчезновения из Украины мы установили, что к этому причастны сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. По просьбе самого экс-судьи или против его воли это произошло - вопрос остается открытым", - рассказал изданию ZN.ua глава НАБУ Артем Ситник.

Так или иначе, рассмотрение молдавскими государственными органами просьбы Чауса о предоставлении политического убежища длилось несколько лет. Rise Moldova утверждает, что за это время в столицу Молдовы переехала жена опального судьи, а его сын успел закончить кишиневский лицей и поступить в один из молдавских вузов.

Но также за это время произошли серьезные политические изменения в обеих странах. Плахотнюк потерял контроль над Молдовой и был объявлен в международный розыск по обвинению в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. В Кишиневе сменился президент: пророссийского Игоря Додона сменила прозападная Майя Санду. На Украине Порошенко проиграл президентские выборы, а новый глава государства Владимир Зеленский до сих пор не отказался от предвыборного обещания привлечь своего предшественника к ответственности за многочисленные нарушения. Не говоря уже о том, что сам Чаус наконец-то был формально уволен с должности судьи - за прогулы.

В марте 2021 года кишиневский суд окончательно отказал Чаусу в предоставлении политического убежища. Его экстрадиция на Украину считалась вопросом считанных месяцев. Но не тут-то было: Чаус исчез еще раз.

Из Молдовы в "Телеграм"

Кишиневское исчезновение Чауса было заснято на видео случайным прохожим и выглядело довольно брутально: несколько вооруженных людей средь бела дня в центре города погрузили его в белый микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении.

Уже спустя несколько дней министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что Чаус был похищен иностранными гражданами, которые после совершения этого преступления выехали на территорию Украины. Переписка между организаторами похищения, добавил министр, велась на украинском языке.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тут же заявил, что Киев не причастен к ситуации с Чаусом и предложил Молдове создать совместную рабочую группу для расследования этого инцидента.

Но уже через несколько недель после похищения журналисты из Rise Moldova и Slidstvo.info в своем расследовании назвали фамилии офицеров украинской разведки, якобы причастных к похищению Чауса. Более того, утверждали они, с большой вероятностью Чаус покинул территорию Молдовы в автомобиле с дипломатическими номерами, закрепленными за украинским посольством в Кишиневе.

ФОТО: BBC

В главном управлении разведки министерства обороны Украины отрицали причастность ведомства к исчезновению Чауса, называя появление информации об этом "провокацией российских спецслужб".

А пока кейс Чауса отравлял отношения между Киевом и Кишиневом и был причиной для шквала критики Санду со стороны молдавской оппозиции, в мессенджере "Телеграм" появился канал под названием ChausUA. Уже в первом посте на этом канале Чаус зачитал на камеру двухминутное обращение, заявив, что у него все хорошо и в ближайшее время он появится на Украине.

"Касательно похищения хочу сообщить, что оно действительно было, но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать тюрьмы и верной смерти", - говорил он в первом видео, не называя фамилий ни своих обидчиков, ни людей, контролирующих его сейчас. При этом Чаус оговаривался, что речь идет об "очень влиятельных людях".

Дальнейшие видеообращения Чауса, равно как и пост с обещанием вывести на чистую воду высокопоставленных коррупционеров особого ажиотажа в украинском обществе не вызывали.

Погоня и суд

А 30 июля этого года Чаус, голодный и грязный, в одних черных шортах и нательном кресте на шее, явился к старосте села Мазуровка в Винницкой области, неподалеку от границы с Молдовой.

Хронология дальнейших событий вызвала массу вопросов по поводу взаимодействия между правоохранительными органами Украины. Так, из Мазуровки Чауса забрали в Киев сотрудники Службы безопасности Украины.

Вечером того же дня НАБУ распространило трехминутное видео погони по киевским улицам. Автомобиль с детективами НАБУ пытался догнать микроавтобус, в котором, видимо, сотрудники СБУ перевозили нашедшегося экс-судью. Звуковое сопровождение видео - звуки сирены и озвучиваемые через громкоговоритель требования к водителю микроавтобуса остановиться (которые он, впрочем, игнорировал).

Закончилась погоня в центре Киева: автобус с Чаусом заехал на территорию центрального офиса спецслужбы, а детективов НАБУ не пустил за ним охранник.

В НАБУ возмутились: раз антикоррупционное бюро с 2016 года расследует дело о взяточничестве, значит судья должен быть передан именно ему. В ответ СБУ заявила: ее следователи тоже занимаются делом, в котором фигурирует Чаус - речь идет о расследовании его похищения, а он сам в нем числится потерпевшим.

Именно СБУ, добавили в спецслужбе, сейчас обеспечивает безопасность Чауса. И, читалось между строчками заявления спецслужбы, не намерены отдавать его кому-либо другому.

Клинч между правоохранительными органами закончился неожиданно. Поздно вечером во вторник НАБУ сообщило, что в правительственной клинике "Феофания" Чаусу был зачитан текст подозрения по делу о взяточничестве. Следующую ночь Чаус провел в СИЗО. А поздно вечером в среду Высший антикоррупционный суд поместил его под круглосуточный домашний арест.

Рассмотрение меры пресечения для Чауса проводилось в закрытом режиме - на Украине это необычная для подобных дел практика. Поэтому никаких комментариев по поводу событий последних лет от экс-судьи журналисты не услышали.

Всем нужен Чаус

Однако совершенно точно, что на этом история Чауса не закончилась. Его фигура оказалась на пересечении интересов сразу нескольких могущественных игроков украинской политики, и каждому из них нужно от Чауса что-то свое.

Многие киевские эксперты уверены, что большие планы на Чауса имеет администрация Зеленского.

"Кто-то убедил президента Владимира Зеленского, что Чаус - ценный свидетель против пятого президента Украины Петра Порошенко", - сказал изданию "Лига" глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Сторонники этой версии считают, что план-максимум действующей власти - заставить Чауса давать показания о том, кто и как договаривался с ним по поводу рассмотрения политически чувствительных дел, когда президентом был Порошенко, а потом организовал его переброску в Молдову в 2016 году.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка даже говорил, что, по его данным, президент Зеленский уже дважды лично встречался с Чаусом. Правда, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров тут же заявил, что это не так.

Если Чаус согласится сотрудничать с нынешней властью, пишет в своем "Фейсбуке" журналист Бутусов, та гарантирует, что избавит его от ответственности по делу о взяточничестве. Признаки того, что дело Чауса пытается отобрать у НАБУ Служба безопасности Украины, которую возглавляет близкий друг Зеленского Иван Баканов, могут свидетельствовать в пользу этой версии.

В СБУ отрицают политическую мотивацию своих действий и настаивают, что занимаются расследованием похищения Чауса и незаконного перемещения его через границу.

В лагере Порошенко заявляют о непричастности бывшего президента к любым противозаконным действиям и делают акцент на другом аспекте этой истории.

Его сторонники утверждают, что в стремлении "догнать" Порошенко власть выкрала Чауса с территории Молдовы и пошла на ряд тяжких преступлений: похищение человека, организацию незаконного пересечения границы, превышение полномочий и невыполнение решения суда. Не говоря уже о том, что из-за этой спецоперации сильно пострадали отношения между Киевом и Кишиневом.

Сторонники этой точки зрения убеждены: если бы Чаус решил рассказать, кто выкрал его из Кишинева и где и как он провел последние четыре месяца, это могло бы "потопить" Зеленского и его команду.

Официальный Киев - несмотря на заявление молдавской генпрокуратуры о том, расследование похищения Чауса из Кишинева закончено и в нем замешаны украинские госорганы, - так и не признал причастность к исчезновению экс-судьи.

В то же время близкие к администрации Зеленского блогеры в соцсетях сравнивают исчезновение Чауса из Кишинева со спецоперациями по похищению нацистских преступников, проводимые в прошлом израильскими спецслужбами, и утверждают, что если бы Чаус остался в Молдове, ему грозила бы верная смерть.

Наконец, по-своему заинтересовано в Чаусе Национальное антикоррупционное бюро Украины. За несколько лет своей деятельности этот орган, запущенный при прямом участии Вашингтона и до сих пор пользующийся его поддержкой, так и не сумел посадить ни одного высокопоставленного коррупционера.

Доведенный до конца кейс Чауса, судьи-мема, зарывающего в землю банку набитую долларами, - вопрос принципа для НАБУ.

Многие наблюдатели отметили, что детективы НАБУ были допущены к Чаусу как раз "под визит" в Вашингтон министра иностранных дел и главы офиса президента Украины, готовящих скорый визит в Белый дом президента Зеленского.

Впрочем, в Киеве нередко можно услышать и другую точку зрения относительно ценности личности Чауса в политических раскладах.

Во-первых, утверждают они, после многочисленных приключений любые показания, которые он даст против любого политического деятеля, будут восприняты как данные под давлением, и адвокаты каждой из заинтересованных сторон точно будут ставить их под обоснованное сомнение.

Во-вторых, многие наблюдатели убеждены, что ценность гипотетических показаний Чауса против представителей прошлой власти сильно переоценена.