Эксперт: охраннику наложили "несоразмерно большой" штраф за публикацию фото Кариньша без маски

В прошлом году Государственная инспекция данных вынесла решение по 69 случаям, когда физические лица нарушили целостность данных других лиц. Штрафы были наложены всего в двух случаях - 200 и 300 евро. Это намного меньше того штрафа, который наложили на бывшего охранника магазина Олега, которому придется расстаться с 500 евро за публикацию фотографии премьер-министра.

Кариньш не обращался в Госинспекцию после того, как фотографии опубликовали. Инспекция возбудила дело по собственной инициативе.

На просьбу объяснить обстоятельства, почему Олегу придется выплатить намного больше, чем другим людям за подобные нарушения, заместитель директора инспекции Ласма Дилба объяснила программе, что нарушитель не только незаконно приобретал снимки, но и пытался распространить их среди населения с помощью различных социальных сетей.

Однако представитель инспекции подчеркивает, что на решение повлияло то, что потерпевшим является премьер-министр.

"Конечно, это фактор, который в некоторой степени играет роль. Если бы я сказала, что он полностью и окончательно не повлиял, я бы соврала. Но это не главное. Это, так сказать, одно из обстоятельств", - сказала Дилба.

При рассмотрении дела инспекция приняла во внимание тот факт, что изображения с премьер-министром получают более широкий резонанс в обществе, чем изображения с малоизвестным человеком. Кариньш через своего пресс-секретаря отказался комментировать это дело.

Присяжный адвокат, специализирующийся на делах о защите личных данных, Лаурис Клагишс считает, что в данном случае есть признаки неравного отношения перед законом. По своему опыту в делах о нарушениях физических лиц Государственная инспекция данных обычно выписывает выговор или предупреждение.

"Есть ощущение, что эти 500 евро были наложены только потому, что затронутый субъект данных и жертва - Кариньш, премьер-министр. И здесь возникает вопрос, что, если бы жертвой был "обычный гражданин"?

На мой взгляд, это показательный случай. Если это так, и это новая практика Государственной инспекции данных, то я, как юрист, ожидаю, что в аналогичных ситуациях будут применяться аналогичные наказания", - сказал Клагишс.

Инспекция утверждает, что в каждом случае мотивация человека к раскрытию данных других лиц оценивается индивидуально. Если это действительно делается с целью поднять тревогу о нарушениях должностных лиц, найти вора или другого нарушителя, снятого на видеонаблюдение, то вряд ли инспекция накажет того, кто опубликовал это данные. Однако необходимо учитывать, что снятый на пленку вор также может подать иск в суд, поэтому в таких случаях лучше передать фото или видеодоказательства в полицию или другие службы, чем начинать расследование в социальных сетях, сообщает Panorāma.