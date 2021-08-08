Трагический конец недели на латвийских дорогах: менее чем за два дня в ДТП погибли восемь человек

В воскресенье утром, 8 августа, на Лиепайском шоссе в Бабитской волости Марупского края произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими и одним пострадавшим. По предварительной информации, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего двое мужчин, которые находились в легковом автомобиле - погибли, а мужчина из этой же машины получил травмы и на данный момент находится в больнице.

В субботу вечером, 7 августа, в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края на дороге Даугавпилс - Скрудалиена - граница Беларуси в результате столкновения грузовика с двумя легковыми автомобилями погибли три человека.

В субботу днем, 7 августа, ​​в Добельском крае трактор заехал в реку. Погиб его водитель.

В пятницу, 6 августа, в 17:20 Государственная полиция получила информацию о том, что на Валмиерском шоссе в Страупской волости Цесисского края произошло столкновение между мотоциклом Yamaha и автомобилем Nissan, в результате которого погиб водитель мотоцикла. По факту происшествия начат уголовный процесс, причины аварии выясняются.

В свою очередь в тот же день, 6 аввгуста, в 18:40 Госполиции сообщили, что на дороге в Медумской волости Аугшдаугавского края обнаружен перевернутый квадрицикл, под которым находится мужчина. Выяснилось, что мужчина на квадроцикле съехал с дороги, где квадрацикл перевернулся, а его водитель скончался. По этому факту ДТП также начат уголовный процесс, обстоятельства происшествия уточняются

Еще два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом были зарегистрированы в первой половине недели - в среду, 4 августа, в Курземе погиб велосипедист, а во вторник утром, 3 августа, в волости Нагли Резекненского края погиб водитель Volvo V40, а пассажир получил травмы.