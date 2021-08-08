"Записываются, но не приходят": PMLP объясняет, почему такие длинные очереди при получении паспорта

Многие жители, пришедшие за новым паспортом или ID-картой, удивлены ситуацией - хотя регистрироваться необходимо на конкретное время, им все равно приходится брать номерок и иногда ждать в живой очереди.

"Как долго нам придется ждать? Я не знаю. Наше время уже прошло, уже 10 минут, но пока нет номерка", - говорит Кристина.

Жители не понимают - зачем брать номерок, если человек подал заявку на определенное время приема? PMLP признает, что самая большая нагрузка в Риге, и призывает жителей организовывать документы в регионах, где очереди значительно меньше.

Виноват человеческий фактор, иногда подводит техника, но самые большие головные боли для сотрудников причиняют сами клиенты, то есть те, кто регистрируются на получение услуги, но не приходит. В Рижском 1-ом отделении такие случаи происходят около 70 раз в день.

"Мы призываем клиентам обращаться в региональные отделения, где они могут получить услуги быстрее.

Причина - у нас много клиентов, у которых весной истек срок документов, но сейчас, в связи с тем, что можно путешествовать, менять приходят только сейчас.

Во-вторых, с начала лета подали заявки около 10 тысяч человек, но не отказались. Это создает абсурдную ситуацию - другие клиенты дольше стоят в очереди. В ответ мы продлили рабочее время в отделе", - говорит менеджер по связям с общественностью PMLP Мадара Пуке.