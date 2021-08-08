Вс, 8.08.2021
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Дина Аверина, российская гимнастка
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На границе Латвии пойманы еще 35 нелегальных мигрантов

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За сутки с полудня субботы, 7 августа, на границе Латвии было задержано еще 35 иммигрантов из третьих стран - они пытались незаконно пересечь границу страны, сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.

Предположительно, большинство задержанных - из Ирака.

Также была перехвачена группа примерно из семи нелегальных иммигрантов.

Лица, незаконно пересекшие границу Латвии, задерживаются в порядке, установленном законом об иммиграции, после чего помещаются в центры размещения задержанных иностранцев.

За предыдущие сутки были задержаны 38 граждан третьих стран, пытавшихся незаконно пересечь границу.

Оценивая ситуацию в соседней Литве, а также принимая во внимание растущие риски на государственной границе между Латвией и Беларусью, введено усиленное наблюдение за границей, а также мобилизованы ресурсы Госпогранохраны и армии для наблюдения за зеленой границей. Поддержку оказывают и четыре эксперта Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Чрезвычайное положение

В среду, 4 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр внутренних дел Мария Голубева объявили, что Латвия планирует ускорить строительство инфраструктуры латвийско-белорусской границы и привлечь дополнительные армейские силы для ее безопасности.

Если Государственная пограничная служба решит объявить на латвийско-белорусской границе чрезвычайное положение, Голубева будет готова обратиться с таким призывом к правительству.


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