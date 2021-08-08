Талибы захватили еще две региональные столицы Афганистана
Боевики Талибана захватили Сари-Пуль - это третья за три дня завоеванная региональная столица Афганистана, заявили в воскресенье, 8 августа, местные должностные лица.
Боевики Талибана захватили Сари-Пуль - это третья за три дня завоеванная региональная столица Афганистана, заявили в воскресенье, 8 августа, местные должностные лица.
Талибан захватил Сари-Пуль после двух дней боев с афганскими правительственными силами, подтвердили DPA два советника провинций.
Оба чиновника заявили, что талибы заняли все правительственные здания, включая офис губернатора и главный полицейский участок.
Правительственные чиновники укрылись в армейском батальоне, осажденном талибами, сообщили советники.
Сари-Пуль - столица одноименной северной провинции Афганистана. Это третья региональная столица, попавшая в руки талибов после того, как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.
В субботу талибы захватили Шибарган, столицу северной провинции Афганистана Джаузджан, а в пятницу захватили контроль над Заранджем, столицей юго-западной провинции Нимроз.
Талибы захватили Кундуз
Боевики Талибана захватили Кундуз, четвертую за три дня региональную столицу Афганистана, сообщили официальные лица в воскресенье.
Боевики Талибана захватили контроль над всеми основными правительственными учреждениями в Кундузе, за исключением армейского корпуса и аэропорта, где укрылись высокопоставленные местные чиновники.
По словам местных властей, в перестрелках в городе пострадали мирные жители, вспыхнули пожары.