Талибы захватили еще две региональные столицы Афганистана

Талибан захватил Сари-Пуль после двух дней боев с афганскими правительственными силами, подтвердили DPA два советника провинций.

Оба чиновника заявили, что талибы заняли все правительственные здания, включая офис губернатора и главный полицейский участок.

Правительственные чиновники укрылись в армейском батальоне, осажденном талибами, сообщили советники.

Сари-Пуль - столица одноименной северной провинции Афганистана. Это третья региональная столица, попавшая в руки талибов после того, как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.

В субботу талибы захватили Шибарган, столицу северной провинции Афганистана Джаузджан, а в пятницу захватили контроль над Заранджем, столицей юго-западной провинции Нимроз.

Талибы захватили Кундуз

Боевики Талибана захватили Кундуз, четвертую за три дня региональную столицу Афганистана, сообщили официальные лица в воскресенье.

Боевики Талибана захватили контроль над всеми основными правительственными учреждениями в Кундузе, за исключением армейского корпуса и аэропорта, где укрылись высокопоставленные местные чиновники.