В Северной Осетии из-за сбоя в подаче кислорода погибли 9 пациентов с Covid-19

В республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошел прорыв подземной трубы, по которой поставляется кислород, сообщил исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло. По предварительной информации, причина аварии - изношенность оборудования.

Пациенты, спасти которых не удалось, находились в тяжелом состоянии и были подключены к искусственной вентиляции легких. В реанимации на момент аварии находился 71 человек.

Врачи пытались обеспечить вентиляцию легких выживших пациентов, используя кислородные баллоны, и власти республики договорились об их поставках из других регионов России, сообщил региональный Минздрав.

Авария не повлbяла на работу других больниц республики, в которых лечатся пациенты с Covid-19, однако сейчас проверяются все системы подачи кислорода.

Министерство обороны России предложило две тонны кислорода, если это потребуется, сказал Меняйло.