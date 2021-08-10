В Северной Осетии из-за сбоя в подаче кислорода погибли 9 пациентов с Covid-19
В Северной Осетии в результате сбоя в подаче кислорода погибли девять пациентов больницы, пишет dpa.
В Северной Осетии в результате сбоя в подаче кислорода погибли девять пациентов больницы, пишет dpa.
В республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошел прорыв подземной трубы, по которой поставляется кислород, сообщил исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло. По предварительной информации, причина аварии - изношенность оборудования.
Врачи пытались обеспечить вентиляцию легких выживших пациентов, используя кислородные баллоны, и власти республики договорились об их поставках из других регионов России, сообщил региональный Минздрав.
Авария не повлbяла на работу других больниц республики, в которых лечатся пациенты с Covid-19, однако сейчас проверяются все системы подачи кислорода.
Министерство обороны России предложило две тонны кислорода, если это потребуется, сказал Меняйло.
СК РФ начал уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.