Будут ли грибы? Миколог объясняет, как жаркое лето повлияло на урожай грибов в Латвии

Как объясняет передаче 900 sekundes миколог и исследователь Латвийского Национального музея природы Диана Мейере, вероятно, из-за засушливого лета популярные грибы, такие как лисички и боровики, не видны на своих привычных местах.

Миколог говорит: "Как именно эта жара влияет на мицелий грибов, нам очень трудно сказать. Я надеюсь, что когда начнется дождь все, что высохло, восстановится.

Теперь, когда все хорошенько промокнет, и не после короткого дождя, а именно после продолжительных дождей, грибы будут расти - это их задача: производить плодовые тела и сеять споры".

Если в корзину нечего собирать, исследователь предлагает все равно отправиться в лес и, словно наблюдение за птицами, понаблюдать за грибами.

Урожай грибника Юстины в Талсинской стороне в конце июля 2021 года ФОТО: No personīgā arhīva

Честно говоря, все не так мрачно и сейчас. Самые успешные в Сети уже хвастаются фотографиями полных корзин с лисичками и боровиков. Немного терпения, дождя, еще теплых дней и мы сможем надеть резиновые сапоги, взять корзину и бежать в лес!