Совет по конкуренции: "строительный картель" участвовал в закупках почти на 700 млн евро

Крупнейшими среди них были закупки по строительству эстрады в Межапарке, Нового Рижского театра, Вентспилсской музыкальной средней школы и концертного зала "Латвия", Латвийского национального художественного музея, дворца культуры "Зиемельблазма". В свою очередь среди крупнейших частных заказов были закупки по строительству торгового центра Akropole, торгового центра Alfa и логистического комплекса Rimi.

Десять из входивших в картель компаний СК оштрафовал на общую сумму 16 652 927,4 евро.

В их число входят ООО Skonto būve, ООО Latvijas energoceltnieks, ООО Velve, ООО Arčers, ООО Rere būve, ООО Re&Re, ООО RBSSKALS būvvadība, ООО Abora, AО LNK Industries и ООО Merks. Компания RBSSKALS būvvadība уже ликвидирована, поэтому штраф ей не начислялся.

Как сообщила Шмите, основные принципы деятельности картеля определяли компании Skonto būve, Re&Re и Velve. Этим компаниям штраф был увеличен на 0,5% от оборота. Предприятие Velve в ходе расследования сотрудничало с СК, предоставляло информацию и признало свою вину, а также обязалось не обжаловать постановление СК, поэтому сумма штрафа для него снижена на 10%.

Руководитель СК Юрис Гайкис отметил, что заказчики часто были в курсе существования картеля и даже высказывали свои пожелания о конкретных исполнителях в ходе закупок.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году прекратило начатое в 2018 году уголовное дело о картеле строителей, по которому по подозрению во взяточничестве фигурировали предприниматели и государственные чиновники, но СК продолжил расследование деятельности картеля.

KNAB и СК в сентябре 2019 года провели санкционированные судом неотложные следственные действия на основе подозрений о возможной причастности к картелю по крайней мере десяти крупных строительных предприятий.