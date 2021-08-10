Очное обучение будет только для учеников с негативным тестом или ковид-сертификатом

Поправки к постановлению Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 разработаны с целью введения тестирования школьников как предварительного условия для проведения очного учебного процесса в 2021/2022 учебном году.

Что будет если нет теста или сертификата?

Если школьник не сдаст тест на Covid-19, он не сможет начать или продолжить очное обучение. Принимая во внимание то, что получение образования является обязательным и ответственность за него несут родители, получение основного образования должно быть продолжено в семье. Это касается учащихся 1-6-х классов. Тестирование на Covid-19 не будет проводиться тем учащимся, у кого есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Сертификат необходимо будет предъявить в бумажном или электронном виде руководителю учебного заведения.

Какой именно будет тест?

Тестирование будет проводиться по алгоритму, разработанному Минздравом. Планируется, что тестирование будет проводиться на регулярной основе, но пока неясно, с какой именно периодичностью.

Для тестов будет использоваться слюна.

Более подробно эти вопросы будут рассмотрены на следующей неделе, 17 августа.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце сообщила на заседании Кабинета министров, что в настоящее время идет интенсивная координация с Министерством здравоохранения по деталям процесса. По словам Муйжниеце, предложенные Минобразования поправки - "входной билет" на 1 сентября в школах.

Как пояснила министр, тестирование будет проводиться в самих учебных заведениях. В период с 23 августа по 30 августа дети в сопровождении родителей или самостоятельно должны прибыть в учебное заведение для сдачи анализа.

За чей счет будут проводиться тесты?

Министр финансов Янис Рейрс сообщил, что тестирование будет оплачиваться государством.

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс пообещал, что Минздрав постарается разработать алгоритм тестирования, который потребует как можно меньше затрат.

Рейрс предполагает, что тестирование на Covid-19 может стоить от 25 до 30 миллионов евро каждый учебный год.

"Огромная сумма непонятно за что", - сказал политик.

Более подробную информацию о безопасном процессе очного обучения Министерство образования и науки предоставит на следующем заседании правительства 17 августа.