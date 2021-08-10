Часть мигрантов, которые прибыли в Латвию, думали, что это Германия

Он повторил, что возможности центров размещения лиц, ищущих убежища, почти исчерпаны, поэтому для размещения незаконных нарушителей границы придется строить палатки. Некоторые свободные места по-прежнему доступны только тем иммигрантам, которые не просят убежище в Латвии.

Первоначально палатки будут построены рядом с объектами пограничной службы, но после решения правительства увеличить участие местного правительства и Национальных вооруженных сил, можно будет рассмотреть другие места, где можно будет разместить временные палатки.

Пуятс признал, что иммигранты из Беларуси приезжают большими группами, из этого следует, что все очень организованно. Некоторые компании беженцев прибывают группами по 30 и более человек. Многие беженцы даже не знали, что прибыли в Латвию - думали, что сразу прибудут в Германию. Границу пересекают иммигранты разных возрастов - мужчины средних лет, женщины и дети.

Как сообщалось, с учетом стремительного роста числа незаконных пересечений границы сегодня правительство приняло решение об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе.

Для завершения строительства инфраструктуры на латвийской-белорусской границе может потребоваться около 30 млн евро

Завершение строительства латвийско-белорусской пограничной инфраструктуры может стоить около 30 млн евро, свидетельствует поданное правительству сообщение Министерства внутренних дел (МВД).

Для обеспечения необходимых условий для охраны границы необходимо построить пограничную полосу протяженностью 173 км.

В настоящее время на основе заключенного в 2018 году соглашения о строительстве пограничной полосы на латвийско- белорусской границе заключены два договора. Построены четыре моста, которые сейчас сдаются в эксплуатацию.

Для продолжения строительства инфраструктуры на государственной границе необходимо выбрать подрядчика и начать строительство в 2021 году.

Планируется, что Государственное агентство обеспечения МВД будет проводить закупки, к которым не будет применяться закон о государственных закупках, обеспечивая выбор соответствующих поставщиков услуг из числа нескольких потенциальных претендентов. Даже если закон о государственных закупках в данном случае не применим, конкуренция будет обеспечена.

В то же время, чтобы снизить риски в процессе строительства пограничной инфраструктуры, у Службы государственной безопасности будет запрошено заключение относительно возможных претендентов.

Также, чтобы обеспечить быстрый и эффективный процесс обустройства пограничной полосы, необходимо быстрое рассмотрение и принятие поправок к закону, подготовленных МВД.

Как сообщает МВД, для завершения строительства инфраструктуры на латвийско-белорусской границе из государственного бюджета потребуется 29 563 142 евро, но это примерная сумма, так как расценки из-за инфляции и необходимости специфических решений могут меняться.

В свою очередь для завершения строительства инфраструктуры латвийско-российской границы ориентировочно необходимо 11 347 412 евро.

Что касается установки забора на границе, МВД указало, что в случае необходимости на латвийско-белорусской границе можно установить временный забор из колючей проволоки.

Предполагается, что такой забор может быть установлен на 18 различных участках границы общей протяженностью около 37 км, а ориентировочная стоимость составит 1,73 млн евро.