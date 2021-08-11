Названы самые популярные имена последних лет для новорожденных девочек в Латвии

В последние годы в топ-5 имен для новорожденных девочек входит Анна. Интересно то, что это имя не покидает топ-100 имен девочек с 1918 года. Анна была самым популярным именем среди девочек до конца Второй мировой войны (с 1918 до середины 1940-х годов), и с 1990 года Анна снова в первой пятерке.

Девочкам гораздо реже, чем мальчикам дают такие имена, которые были любимы предыдущими поколениями, среди них гораздо меньше имен, которые были бы популярны все 100 лет. Таких всего три - Мария, Анна и Виктория.

В течение 100 лет на 1-м месте было десять из этих имен: Анна, Дзинтра, Валентина, Татьяна, Светлана, Елена, Кристине, Лаура, Анастасия и София.

В моде имен девочек наблюдается тенденция, когда популярное имя у отдельных поколений "отдыхает", а затем возвращается с новой силой, отмечает CSP. Из 20 самых популярных имен новорожденных девочек восемь из них были популярны несколько поколений назад, а именно: София, Эмилия, Марта, Алисе, Катрина, Эльза, Дарта и Эмма.

Все упомянутые имена были очень популярны или относительно распространены с 1918 по 1940 год. Однако в 1945 году они вылетели из топа, чтобы вернуться после 1990 года.

Для поколения прабабушек (1920 год) наиболее популярными из этих имен были Эльза (5-е место), Марта (8-е место) и Эмилия (13-е место).

Популярное в настоящее время имя Дарта было распространено в Латвии в 20-х прошлого века.