Обыски у политтехнолога Лиепниекса и публициста Лапсы: что происходит?

Лиепниекс

Лиепниекс написал в Twitter, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски у него дома и на работе и изъяли его компьютер и телефон.

"Когда в последний раз в вашем доме и на работе был обыск с собаками, шесть человек целый день, изъятие компьютеров и телефонов

по той причине, что управляемое вами SIA предположительно не заплатило налогов на несколько тысяч?" - пишет Лиепниекс.

По словам Лиепниекса, правоохранительные органы формально якобы искали договоры, которые уже давно поданы в Службу государственных доходов (СГД). В результате весь личный фото- и видеоархив теперь находится "в какой-то СГД", отмечает Лиепниекс.

Политтехнолог также отмечает, что несколько месяцев назад его уже попытались обвинить в связи с уголовным делом против публициста Лапсы о клевете на адвоката Ромуальда Вонсовича.

Лапса

Лапса также сообщил, что во вторник сотрудники правоохранительных органов задержали его на несколько часов, обыскали его машину и жилище, не упоминая при этом название правоохранительного органа. Помимо этого, его заставили подписаться о неразглашении информации об "очередном сфабрикованном уголовном процессе".

Лапса, отвечая на вопросы агентства LЕТА, сказал, что не имеет права ничего больше рассказывать.

В СГД, не называя причастных лиц, сообщили, что налогово-таможенная полиция расследует уголовные дела по подозрительным сделкам между юридическими и физическими лицами с целью уклонения от налогов и легализации полученных преступно крупных сумм.

В рамках процесса проводились процессуальные действия, в том числе 33 обыска на территории Латвии, в результате которых были изъяты документы и предметы, которые могут иметь значение, как доказательства.

Резюме

Согласно информации Firmas.lv, Лиепниекс владеет компанией Fenix Capital Partners. У компании отозвали свидетельство плательщика НДС, в последние годы она не занималась экономической деятельностью, но закончила прошлый год с убытком в 50 евро.

Вместе с Арнисом Ритупсом ему также принадлежит Liepnieks un Rītups. В прошлом году оборот компании составил 3 414 евро, а убыток - 8 764 евро.

Лиепниекс также является членом правления предприятия по связям с общественностью Cocoon, который принадлежит Илзе Элизабете Лиепниеце. Оборот фирмы в 2019 году составил 189 640 евро, прибыль - 121 932 евро. Данные за 2020 год отсутствуют, она также больше не является плательщиком НДС.

Дополнительно к этому Лиепниекс является членом правления AS Asset Angels, в 2020 году имевшее оборот 6420 евро и работавшее с прибылью в 2953 евро.

Лапса вместе с Агнесе Маргевичей и Байбой Рулле владеет компанией Pietiek.lv, в которой является председателем правления. В прошлом году оборот фирмы составил 2727 евро, а убыток - 2689 евро.