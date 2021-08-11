Опять. Алексею Навальному предъявили еще одно обвинение

Следствие вменяет политику создание и последующее руководство "Фондом борьбы с коррупцией", деятельность которого "была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний". В частности, как утверждает Следственный комитет, Навальный вместе с Леонидом Волковым и Иваном Ждановым распространяли в интернете призывы людей к участию в несогласованных митингах в начале 2021 года.
Уголовное дело было заведено еще в феврале 2021 года, однако узнали о нем только в конце апреля. Навальному по части 2 статьи 239 УК России может грозить штраф до 200 тысяч рублей (около 2300 евро), принудительные работы, ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.
Сейчас Алексей Навальный отбывает наказание по делу Yves Rocher в исправительной колонии-2 во Владимирской области России с марта 2021 года. Всего в заключении политику предстоит провести примерно два с половиной года. В июне связанные с Навальным структуры признали "экстремистскими организациями". Они ликвидированы по решению суда с начала августа.