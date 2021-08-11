Опять. Алексею Навальному предъявили еще одно обвинение

Следствие вменяет политику создание и последующее руководство "Фондом борьбы с коррупцией", деятельность которого "была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний". В частности, как утверждает Следственный комитет, Навальный вместе с Леонидом Волковым и Иваном Ждановым распространяли в интернете призывы людей к участию в несогласованных митингах в начале 2021 года.

Уголовное дело было заведено еще в феврале 2021 года, однако узнали о нем только в конце апреля. Навальному по части 2 статьи 239 УК России может грозить штраф до 200 тысяч рублей (около 2300 евро), принудительные работы, ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.