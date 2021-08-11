В списке объектов "строительного картеля" оказались Рижский замок, здание KNAB и Лиепайская тюрьма

.@KPgovLV publicējusi pilnu sarakstu ar "būvnieku kartelī" pārrunātajiem objektiem. pic.twitter.com/n5EKuXswjV — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 11, 2021

Всего среди 77 объектов, обсуждаемых в рамках дела, есть несколько проектов в Риге, в их числе образовательные и культурные учреждения. Несколько объектов, задействованных в деятельности картеля, расположены также и в других городах Латвии - Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, Огре, Екабпилсе, Валмиере, Салдусе, Резекне, Саласпилсе, Цесисе, Кулдиге, Скрунде и Икшкиле.

Среди перечисленных строительных объектов не только учебные заведения, но и спортивные центры, больницы, жилые дома, торговые центры, фабрики, парки,

и, к примеру, Имантская централь Rīgas siltums и здание Государственной пожарно-спасательной службы в Скрунде.

Дело "Строительного картеля"

Как сообщалось, участники картеля строительных предприятий, который был раскрыт KP, участвовали в по крайней мере 70 закупках на общую сумму в 686 989 991 евро, рассказала на пресс-конференции директор департамента расследования запрещенных соглашений KP Иева Шмите.

Крупнейшими среди них оказались закупки по строительству эстрады в Межапарке, Нового Рижского театра, Вентспилсской музыкальной средней школы и концертного зала Латвия, дворца культуры Ziemeļblāzma, Латвийского национального художественного музея. В свою очередь

среди крупнейших частных заказов обнаружены закупки по строительству торговых центров Akropole и Alfa, а также логистического комплекса Rimi.

Десять из входивших в картель компаний оштрафованы на общую сумму в 16 652 927,4 евро.

В их число входят SIA Skonto būve, SIA Re&Re, SIA Latvijas energoceltnieks, SIA Velve, AS LNK Industries, SIA Rere būve, SIA Arčers, SIA RBSSKALS būvvadība, SIA Abora, и SIA Merks. Компания RBSSKALS būvvadība уже ликвидирована, штраф ей не начислялся.

Работа картеля

Как сообщила Шмите, основные принципы деятельности картеля определяли предприятия Skonto būve, Velve и Re&Re. Штраф этим компаниям был увеличен на 0,5% от их оборота. Предприятие Velve в ходе расследования сотрудничало с KP, предоставляло информацию и признало свою вину, а также обязалось не обжаловать постановление KP, и сумма штрафа для компании была снижена на 10%.

Юрис Гайкис, руководитель KP, отметил, что заказчики нередко были в курсе существования картеля и в ходе закупок даже высказывали пожелания о конкретных исполнителях.