Жителей приграничных территорий беспокоит присутствие мигрантов; сообщается о подозрительных лицах

Часть жителей села Силене Аугшдаугавского района серьезно обеспокоена ситуацией с мигрантами, люди стали осторожнее и уделяют особое внимание каждому чужаку. Есть и те, кто чувствует себя в безопасности, зная, что на границе усилен контроль. "Деревня у нас маленькая, люди переживают, что будет дальше. Еще тепло, они прячутся где-нибудь в кустах. Но когда похолодеет, они отправятся в сараи, бани и подвалы", - говорит Галина.

"Большинство людей боятся, что могут ворваться в квартиру. Сегодня приехала знакомая, сказала, что ей так страшно, что она сидит дома.

В воскресенье, когда я работала, пришел мужчина и сказал, что видел двух незнакомцев с иностранными номерами и бородами. Сказал, что ему даже страшно идти домой, позвонили пограничникам, они приехали", - говорит Анна.

Хотя местные жители осторожно относятся к незаконным пересечениям границы, в случае, если бы иммигранты обратились за помощью, они бы не отказали. "Конечно, помогли бы - накормили, властям сдали бы, но первую помощь оказали. Все мы люди, такое случается.

Мы не виноваты, что там война, они тоже. Может, и нам придется бежать, никто не знает, что будет завтра", - подчеркивает Леонид.

Во время чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе также приостановлена ​​выдача специальных пропусков на приграничную полосу, и местные разочарованы тем, что не могут собирать грибы и ягоды и работать. Даугавпилсское самоуправление комментариев пока не дает.

Жители Даугавпилса, к которым обратилось ReTV отметили, что о чрезвычайной ситуации не слышали, и отношение к возможному размещению нелегальных иммигрантов на территории города неоднозначное.

"Мне бы это не понравилось, потому что иммигранты в других странах ведут себя плохо. Я не знаю, что будет у нас, если их разместят за городом. Я слышал много историй о том, что вьетнамцы жили в пустых дачах. Мои отношение негативное", - подчеркивает Андрей.

Председатель Аугшдаугавского района Арвид Кучиньш отметил, что в настоящее время основной задачей самоуправления является предоставление информации о доступных помещениях для размещения нелегальных иммигрантов и возможности организации их питания.

Пограничники уже заявили, гарантировать, что все иммигранты задержаны, невозможно. А это значит, что в настоящее время в Латвии могут находиться не задержанные нелегальные иммигранты, которые также могут быть заражены Covid-19.