"Выхожу из машины и падаю на тротуар". Пищевое отравление, возможно, вызвало паралич тела

Немного позже онемели и его руки, а зрение - затуманилось. Он понял, что это не обезвоживание.

Его парализовало ниже шеи. Инженер на пенсии был доставлен в больницу в Эдинбурге. У него диагностировали редкое аутоиммунное заболевание, синдром Гийена-Барра.

71-летний мужчина объяснил, что в сентябре прошлого года он и его жена были в двухнедельном отпуске в Турции.

Однако Малькольм отравился едой и половину поездки провел в номере отеля.

Пара изначально думала, что отравление произошло от сыра, который они купили в супермаркете. Плохо себя чувствовал и знакомый, который ел сыр.

Когда пара вернулась в Эдинбург, мужчина начал чувствовать себя странно - покалывание в руках и "слабость" в ногах.

"Выхожу из машины, падаю на тротуар и не могу встать", - вспоминает Малькольм.

Его жене Дженис удалось перевернуть его и мужчина продолжил свой путь домой ползком. "Позже я не мог одеться, меня одевала жена", - сказал Малкольм.

Когда мужчина не мог положить ложку в рот или держать ее, они пришли к выводу, что это посерьезнее обезвоживания.

Здоровье резко ухудшилось

"Один день я очень активный и могу двигаться, но на следующий день я больше ничего не могу делать", - рассказал мужчина.

Самым трудным для него было принять помощь жены и медперсонала. Мужчина не хотел быть обузой для жены.

"Она только что провела 10 лет, ухаживая за своими родителями, поэтому я не хочу быть еще одним инвалидом, о котором она должна заботиться", - говорит Малькольм.

Его жене было трудно смотреть, как ухудшается здоровье ее мужа.

"Он был похож на большого ребенка, который сам не может встать с постели", - вспоминает жена. Он не видел своих дочерей почти девять месяцев.

"Это был кошмар. Я не видела своего мужа пять месяцев, потому что это не разрешалось ограничениями Covid-19", - рассказывает супруга.

Жена Дженис связалась с благотворительным фондом синдрома Гийена-Барра, чтобы узнать, как ее муж может пользоваться телефоном без рук, чтобы поддерживать регулярный контакт с ним в больнице.

Ей предложили заплатить за систему голосовой активации. "Я заплатила за это сама, но хорошо, что есть благотворительные организации, которые предлагают это. Я решила помочь им собрать средства", - говорит Дженис.

В результате 69-летняя женщина пробежала более 1400 километров.

Синдром Гийена-Барре - редкое заболевание

Заболевание чаще всего характеризуется прогрессирующей слабостью ног, затруднением ходьбы. Заболевание является аутоиммунным - это означает, что иммунная система человека воспринимает оболочку нервных волокон как чужеродную и борется с ней, пытаясь ее уничтожить.

В результате повреждается оболочка нервных волокон (миелин) и развиваются симптомы заболевания. Синдром поражает нервы, которые контролируют движения мышц, а также боль, температуру и чувствительные нервы - в результате может возникнуть мышечная слабость и потеря чувствительности в ногах и/или руках, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Неясно, почему это произошло, но заболевание часто возникает после респираторной инфекции, такой как грипп, или желудочно-кишечной инфекции, такой как пищевое отравление или повреждение желудка.

Нервы растут на миллиметр в день

Неизвестно, сколько повреждений было нанесено нервам Малькольма, но врачи говорят, что он может выздороветь через 12-18 месяцев.

В настоящее время состояние здоровья мужчины улучшилось. Он может сидеть в инвалидной коляске и стоять. Он еще не полностью восстановил свою свободу передвижения.

Ему по-прежнему нужна помощь, чтобы поесть и позаботиться о личной гигиене.

"У меня такое чувство - если бы я взял еще один кусочек сыра, то меня бы здесь не было...

но вы должны принять все, что с вами происходит", - говорит мужчина.

Семья надеется, что Малкольм сможет вернуться домой через месяц. Он находится в больнице девять месяцев.