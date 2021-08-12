"Выхожу из машины и падаю на тротуар". Пищевое отравление, возможно, вызвало паралич тела

Немного позже онемели и его руки, а зрение - затуманилось. Он понял, что это не обезвоживание.
Его парализовало ниже шеи. Инженер на пенсии был доставлен в больницу в Эдинбурге. У него диагностировали редкое аутоиммунное заболевание, синдром Гийена-Барра.
71-летний мужчина объяснил, что в сентябре прошлого года он и его жена были в двухнедельном отпуске в Турции.
Однако Малькольм отравился едой и половину поездки провел в номере отеля.
Пара изначально думала, что отравление произошло от сыра, который они купили в супермаркете. Плохо себя чувствовал и знакомый, который ел сыр.
Когда пара вернулась в Эдинбург, мужчина начал чувствовать себя странно - покалывание в руках и "слабость" в ногах.
"Выхожу из машины, падаю на тротуар и не могу встать", - вспоминает Малькольм.
Его жене Дженис удалось перевернуть его и мужчина продолжил свой путь домой ползком. "Позже я не мог одеться, меня одевала жена", - сказал Малкольм.
Когда мужчина не мог положить ложку в рот или держать ее, они пришли к выводу, что это посерьезнее обезвоживания.
Здоровье резко ухудшилось
"Один день я очень активный и могу двигаться, но на следующий день я больше ничего не могу делать", - рассказал мужчина.
Самым трудным для него было принять помощь жены и медперсонала. Мужчина не хотел быть обузой для жены.
"Она только что провела 10 лет, ухаживая за своими родителями, поэтому я не хочу быть еще одним инвалидом, о котором она должна заботиться", - говорит Малькольм.
Его жене было трудно смотреть, как ухудшается здоровье ее мужа.
"Он был похож на большого ребенка, который сам не может встать с постели", - вспоминает жена. Он не видел своих дочерей почти девять месяцев.
"Это был кошмар. Я не видела своего мужа пять месяцев, потому что это не разрешалось ограничениями Covid-19", - рассказывает супруга.
Жена Дженис связалась с благотворительным фондом синдрома Гийена-Барра, чтобы узнать, как ее муж может пользоваться телефоном без рук, чтобы поддерживать регулярный контакт с ним в больнице.
Ей предложили заплатить за систему голосовой активации. "Я заплатила за это сама, но хорошо, что есть благотворительные организации, которые предлагают это. Я решила помочь им собрать средства", - говорит Дженис.
В результате 69-летняя женщина пробежала более 1400 километров.
Синдром Гийена-Барре - редкое заболевание
Заболевание чаще всего характеризуется прогрессирующей слабостью ног, затруднением ходьбы. Заболевание является аутоиммунным - это означает, что иммунная система человека воспринимает оболочку нервных волокон как чужеродную и борется с ней, пытаясь ее уничтожить.
В результате повреждается оболочка нервных волокон (миелин) и развиваются симптомы заболевания. Синдром поражает нервы, которые контролируют движения мышц, а также боль, температуру и чувствительные нервы - в результате может возникнуть мышечная слабость и потеря чувствительности в ногах и/или руках, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Неясно, почему это произошло, но заболевание часто возникает после респираторной инфекции, такой как грипп, или желудочно-кишечной инфекции, такой как пищевое отравление или повреждение желудка.
Нервы растут на миллиметр в день
Неизвестно, сколько повреждений было нанесено нервам Малькольма, но врачи говорят, что он может выздороветь через 12-18 месяцев.
В настоящее время состояние здоровья мужчины улучшилось. Он может сидеть в инвалидной коляске и стоять. Он еще не полностью восстановил свою свободу передвижения.
Ему по-прежнему нужна помощь, чтобы поесть и позаботиться о личной гигиене.
"У меня такое чувство - если бы я взял еще один кусочек сыра, то меня бы здесь не было...
но вы должны принять все, что с вами происходит", - говорит мужчина.
Семья надеется, что Малкольм сможет вернуться домой через месяц. Он находится в больнице девять месяцев.
Перед тем, как попасть в больницу, Малькольм был активным и регулярно играл в гольф, проезжая на велосипеде более 40 километров в неделю.