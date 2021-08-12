Исследование: Moderna более эффективна против дельта-варианта Covid-19, чем Pfizer/BioNTech

Это исследование было загружено в medRxiv до того, как ему должны были дать оценку.

Исследование с более чем 50 000 пациентами в клинике Meijo в Рочестере, штат Миннесота, показало, что эффективность Moderna против дельта-варианта Covid-19 упала до 76% в июне, когда дельта-вариант достиг своего пика. На начало года эффективность этой вакцины составляла 86%.

Согласно этому исследованию, за тот же период эффективность вакцины Pfizer/BioNTech упала с 76% до 42%.

Авторы исследования указывают, что обе вакцины по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации.