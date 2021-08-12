Чт, 12.08.2021
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Исследование: Moderna более эффективна против дельта-варианта Covid-19, чем Pfizer/BioNTech

ФОТО: HOTLI SIMANJUNTAK/EPA

Исследование, проведенное в США, показало, что вакцина от Covid-19 Moderna была более эффективна против дельта-варианта, чем вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech.

Это исследование было загружено в medRxiv до того, как ему должны были дать оценку.

Исследование с более чем 50 000 пациентами в клинике Meijo в Рочестере, штат Миннесота, показало, что эффективность Moderna против дельта-варианта Covid-19 упала до 76% в июне, когда дельта-вариант достиг своего пика. На начало года эффективность этой вакцины составляла 86%.

Согласно этому исследованию, за тот же период эффективность вакцины Pfizer/BioNTech упала с 76% до 42%.

Авторы исследования указывают, что обе вакцины по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации.

"Хотя обе вакцины по-прежнему эффективны в предотвращении госпитализации с Covid-19, вскоре может потребоваться дополнительная доза вакцины Moderna любому, кто получил вакцины Pfizer или Moderna в этом году", - сказал Венки Саундарараджан из Массачусетской компании анализа данных Nference, который руководил исследованием в клинике Meijo.


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