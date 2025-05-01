Доверительная управляющая сама себе продала недвижимость в 21 раз дешевле: суд отменил сделку

Суд постановил признать недействительной сделку, в результате которой доверительная управляющая продала вверенный ей объект недвижимости самой себе за сумму в 21 раз меньше его кадастровой стоимости.
В Апелляционном суде агентству LETA сообщили, что отказали в возбуждении уголовного дела после получения кассационной жалобы женщины, что означает, что решение о признании сделки недействительной вступило в законную силу.
В деле рассматривался иск, в котором истец утверждал, что выдал женщине универсальную доверенность на управление и контроль над всеми видами принадлежащего ему движимого и недвижимого имущества, а также на совершение сделок с ним.
Спустя несколько месяцев истец узнал, что женщина, воспользовавшись доверенностью, продала принадлежавшую ему недвижимость самой себе по цене в 21 раз ниже кадастровой стоимости недвижимости. Данная сделка не была согласована с истцом. Он просил суд признать эту сделку недействительной из-за чрезмерных убытков.
Женщина сослалась на обещание истца оставить ей недвижимость, а также на то, что она вложила средства в недвижимость и ее действия не были злонамеренными, а также на то, что цена покупки может зависеть от личных отношений между сторонами.
В своем решении апелляционный суд оценил содержание доверенности, соответствие действий женщины положениям Гражданского закона об обязанности поверенного представлять интересы лица, выдавшего доверенность, действовать не по своей прихоти, а в соответствии с указаниями лица, выдавшего доверенность, и так, как он действовал бы сам. Суд признал действия женщины злоупотреблением, поскольку она продала недвижимость самой себе по несоразмерно низкой цене, не приняв во внимание, что доверенность не дает ей права на получение прямой выгоды.
В решении суда также говорится, что фактически женщина, как доверительный управляющий, решила, что она, как покупатель, заслуживает благосклонности истца, что дает ей право приобрести недвижимость по более низкой цене. Суд пришел к выводу, что такое проявление благосклонности является личным правом продавца, которое не переходит к доверительному управляющему, если иное специально не указано в доверенности.
Женщина подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда, однако суд отказался возбуждать судебное разбирательство, поскольку у коллегии сенаторов не было очевидных оснований полагать, что исход дела, изложенный в обжалуемом решении, является неправильным и что рассматриваемое дело имеет существенное значение для обеспечения единообразия правоприменительной практики или дальнейшего развития права.
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