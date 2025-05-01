Доверительная управляющая сама себе продала недвижимость в 21 раз дешевле: суд отменил сделку

В Апелляционном суде агентству LETA сообщили, что отказали в возбуждении уголовного дела после получения кассационной жалобы женщины, что означает, что решение о признании сделки недействительной вступило в законную силу.

В деле рассматривался иск, в котором истец утверждал, что выдал женщине универсальную доверенность на управление и контроль над всеми видами принадлежащего ему движимого и недвижимого имущества, а также на совершение сделок с ним.

Спустя несколько месяцев истец узнал, что женщина, воспользовавшись доверенностью, продала принадлежавшую ему недвижимость самой себе по цене в 21 раз ниже кадастровой стоимости недвижимости. Данная сделка не была согласована с истцом. Он просил суд признать эту сделку недействительной из-за чрезмерных убытков.

Женщина сослалась на обещание истца оставить ей недвижимость, а также на то, что она вложила средства в недвижимость и ее действия не были злонамеренными, а также на то, что цена покупки может зависеть от личных отношений между сторонами.