Уникальная находка! В Латвии впервые обнаружен бургундский трюфель

Уникальная находка была найдена в трюфельном саду в Латвии, основанном в 2008 году, путем сбора привитых трюфельным мицелием орешника и дуба, привезенных из питомника во Франции. Владельцы трюфельных садов не хотят раскрывать местонахождение сада, но очень гордятся достигнутым.

После посадки деревьев должно пройти несколько лет, прежде чем мицелий достаточно разрастется и сможет сформировать плоды - трюфели. Они могут вырасти в любое время, начиная с середины лета и до поздней осени. Продолжительность их жизни около недели. Поэтому если хозяин сада хочет найти трюфели, то когда они созреют, специально обученная собака должна прийти в сад, чтобы найти их. Лучше всего осматривать сад раз в неделю.