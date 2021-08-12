Уникальная находка! В Латвии впервые обнаружен бургундский трюфель

10 августа миколог Латвийского музея природы Диана Мейере вместе со своим очаровательным помощником спрингер-спаниелем Хафреном нашла 90 граммов бургундского трюфеля (Tuber aestivum sin. Tuber uncinatum). Об этом сообщает Латвийский национальный музей природы. Это первая находка трюфелей этого вида в Латвии!
Уникальная находка была найдена в трюфельном саду в Латвии, основанном в 2008 году, путем сбора привитых трюфельным мицелием орешника и дуба, привезенных из питомника во Франции. Владельцы трюфельных садов не хотят раскрывать местонахождение сада, но очень гордятся достигнутым.
После посадки деревьев должно пройти несколько лет, прежде чем мицелий достаточно разрастется и сможет сформировать плоды - трюфели. Они могут вырасти в любое время, начиная с середины лета и до поздней осени. Продолжительность их жизни около недели. Поэтому если хозяин сада хочет найти трюфели, то когда они созреют, специально обученная собака должна прийти в сад, чтобы найти их. Лучше всего осматривать сад раз в неделю.
Миколог Диана Мейере в свободное время уже обучила вторую собаку искать трюфели - сейчас это делает вельш-спрингер-спаниель Хафрен. До сих пор они оба нашли белые трюфели в Латвии, а также черные летние трюфели на юге Польши.