Чт, 12.08.2021
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Новый возможный рекорд: на Сицилии была зарегистрирована самая высокая температура в Европе за все время

ФОТО: AP Photo/Salvatore Cavalli

На итальянском острове Сицилия, недалеко от Сиракуз, температура составила 48,8 градуса по Цельсию. По данным BBC, это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Европе.

Измерение еще не утверждено Всемирной метеорологической организацией (WMO).

По данным организации, европейский рекорд - 48 градусов. Он был зарегистрирован в 1977 году в Афинах, Греция.

Нынешняя волна тепла в Италии вызвана антициклоном под названием "Люцифер", который пришел из Африки. Согласно прогнозам, "Люцифер" движется на север через Италию, что приведет к еще более высоким температурам в итальянских городах, включая Рим.

Галерея: Жара в Италии

Министерство здравоохранения Италии уже выпустило красные предупреждения об экстремальной жаре в нескольких регионах и городах страны.

Волна жары, охватившая Средиземное море, привела к лесным пожарам не только в Италии, но и в других странах, включая Грецию.


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