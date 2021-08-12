Новый возможный рекорд: на Сицилии была зарегистрирована самая высокая температура в Европе за все время

Измерение еще не утверждено Всемирной метеорологической организацией (WMO).

По данным организации, европейский рекорд - 48 градусов. Он был зарегистрирован в 1977 году в Афинах, Греция.

Нынешняя волна тепла в Италии вызвана антициклоном под названием "Люцифер", который пришел из Африки. Согласно прогнозам, "Люцифер" движется на север через Италию, что приведет к еще более высоким температурам в итальянских городах, включая Рим.

Галерея: Жара в Италии

Министерство здравоохранения Италии уже выпустило красные предупреждения об экстремальной жаре в нескольких регионах и городах страны.