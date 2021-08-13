Пт, 13.08.2021
Если в магазине ко мне обращаются на латышском, я говорю, что беженец из Беларуси и не понимаю. Сразу отношение меняется, белорусам очень сочувствуют в Европе. Евгений, сбежавший в Латвию блогер-тракторист из Беларуси
Евгений, сбежавший в Латвию блогер-тракторист из Беларуси

Уверенность латвийцев в своем здоровье выросла - в чем причина?

ФОТО: Shutterstock/Luna Vandoorne

На одну десятую долю увеличилось количество населения Латвии, считающих, что они имеют хорошее здоровье, свидетельствует последнее исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka". 

Уверенность в своем здоровье наиболее стремительно выросла среди людей, которые оценивают свой образ жизни, в целом, как нездоровый, поэтому эксперты указывают на тревожную тенденцию - люди не связывают свой образ жизни и привычки со своим здоровьем.

69% опрошенных жителей Латвии согласны с утверждением (46% скорее согласны, 23% полностью согласны), что они имеют хорошее здоровье - это на 10% больше, чем годом ранее. Прирост наблюдается во всех группах общества, независимо от возраста, пола, места проживания и уровня благосостояния. Чаще или в 78% случаев себя считают здоровыми те, кто свой образ жизни в целом считает здоровым, однако по сравнению с 2020 годом также стремительно выросла самооценка здоровья у жителей, ведущих нездоровый образ жизни. В этом году свое здоровье как хорошее оценила почти половина или 49% жителей, ведущих нездоровый образ жизни, тогда как в прошлом году их было только 30%.

"Работа из дома и отказ от посещения различных общественных мест для многих жителей в осенне-зимний сезон прошлого года помогли избежать таких традиционных болезней, как простуда, инфекционные заболевания и желудочный вирус.

Это могло стать одной из причин, почему люди оценивают свое здоровье как хорошее, по сравнению с предыдущим годом.

А именно, человек думает, что если мне в этом году удалось избежать заболевания, в том числе и Covid-19, то у меня - хорошее здоровье, несмотря на то, что этот человек, возможно, чувствовал себя эмоционально хуже, имеет какую-либо вредную для здоровья привычку или хроническое заболевание", - указывает Агнесе Ритене, фармацевт Mana Aptieka и заведующая Тукумской аптекой.

Люди свой образ жизни не связывают со здоровьем

Исследование показывает, что около трети (32%) населения свой образ жизни оценивают как нездоровый, чаще - мужчины (42%), реже - женщины (28%). В свою очередь 65% респондентов считают, что ведут здоровый образ жизни. Чаще всего свой образ жизни здоровым считают люди в возрасте от 18 до 34 лет (74%), женщины (72%) и люди с высшим образованием (75%). В то же время замечено, что большинство респондентов (62%) ежедневно не занимаются достаточной физической активностью, которая является неотъемлемой частью здорового образа жизни.

“На мой взгляд, исследование обозначило довольно-таки тревожную тенденцию, указывающую, что люди не думают, что их здоровье связано с их образом жизни и привычками. Если человек чувствует себя хорошо, то он, скорее всего, также считает, что его образ жизни никак не влияет на его здоровье. Уверенность в своем здоровье, если она обоснована, это, конечно же, хорошо, но меня беспокоит, что под влиянием различных обстоятельств, она чаще не обоснована и может создавать серьезные риски для здоровья", - указывает Илзе Скуя, семейный врач центра Veselības centrs 4.

Необоснованная уверенность или даже оптимизм по поводу своего здоровья могут привести к множеству проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе, например, к запущенным заболеваниям, которые чаще всего проявляются, если болезнь протекает бессимптомно.

Независимо от того, что человек чувствует себя здоровым, каждому пациенту рекомендуется один раз в год обращаться к семейному врачу для общей проверки здоровья, не дожидаясь каких-либо жалоб и излишне не рискуя своим здоровьем.

Семейный врач указывает еще на одну проблему времен пандемии, когда многие люди не обращались за помощью к семейному врачу, потому что чувствовали себя неудобно или не хотели беспокоить врача своими проблемами со здоровьем, включая пациентов с хроническими заболеваниями.

"Однако в последние годы эта тенденция улучшается, поскольку люди также все чаще посещают аптеки и задают больше вопросов фармацевту, чтобы в целях профилактики позаботиться о своем здоровье. Люди приходят, чтобы померять кровяное давление, определить уровень сахара и холестерина или получить консультацию фармацевта о своем здоровье и благополучии", - добавляет Агнесе Ритене.

Об исследовании

"Индекс здоровья Mana Aptieka и Apotheka" - это ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS, ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное число жителей - 1018 людей в возрасте от 18 до 75 лет. Это уже шестой "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka". Опрос проводился в марте 2021 года.


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