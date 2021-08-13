Уверенность латвийцев в своем здоровье выросла - в чем причина?

Это могло стать одной из причин, почему люди оценивают свое здоровье как хорошее, по сравнению с предыдущим годом.

А именно, человек думает, что если мне в этом году удалось избежать заболевания, в том числе и Covid-19, то у меня - хорошее здоровье, несмотря на то, что этот человек, возможно, чувствовал себя эмоционально хуже, имеет какую-либо вредную для здоровья привычку или хроническое заболевание", - указывает Агнесе Ритене, фармацевт Mana Aptieka и заведующая Тукумской аптекой.

Люди свой образ жизни не связывают со здоровьем

Исследование показывает, что около трети (32%) населения свой образ жизни оценивают как нездоровый, чаще - мужчины (42%), реже - женщины (28%). В свою очередь 65% респондентов считают, что ведут здоровый образ жизни. Чаще всего свой образ жизни здоровым считают люди в возрасте от 18 до 34 лет (74%), женщины (72%) и люди с высшим образованием (75%). В то же время замечено, что большинство респондентов (62%) ежедневно не занимаются достаточной физической активностью, которая является неотъемлемой частью здорового образа жизни.

“На мой взгляд, исследование обозначило довольно-таки тревожную тенденцию, указывающую, что люди не думают, что их здоровье связано с их образом жизни и привычками. Если человек чувствует себя хорошо, то он, скорее всего, также считает, что его образ жизни никак не влияет на его здоровье. Уверенность в своем здоровье, если она обоснована, это, конечно же, хорошо, но меня беспокоит, что под влиянием различных обстоятельств, она чаще не обоснована и может создавать серьезные риски для здоровья", - указывает Илзе Скуя, семейный врач центра Veselības centrs 4.

Необоснованная уверенность или даже оптимизм по поводу своего здоровья могут привести к множеству проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе, например, к запущенным заболеваниям, которые чаще всего проявляются, если болезнь протекает бессимптомно.

Независимо от того, что человек чувствует себя здоровым, каждому пациенту рекомендуется один раз в год обращаться к семейному врачу для общей проверки здоровья, не дожидаясь каких-либо жалоб и излишне не рискуя своим здоровьем.

Семейный врач указывает еще на одну проблему времен пандемии, когда многие люди не обращались за помощью к семейному врачу, потому что чувствовали себя неудобно или не хотели беспокоить врача своими проблемами со здоровьем, включая пациентов с хроническими заболеваниями.

"Однако в последние годы эта тенденция улучшается, поскольку люди также все чаще посещают аптеки и задают больше вопросов фармацевту, чтобы в целях профилактики позаботиться о своем здоровье. Люди приходят, чтобы померять кровяное давление, определить уровень сахара и холестерина или получить консультацию фармацевта о своем здоровье и благополучии", - добавляет Агнесе Ритене.

Об исследовании