МВД Литвы: ситуация на границе с Беларусью стабилизирована
Ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась, результаты появились после решения не пускать мигрантов в Литву, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.
Ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась, результаты появились после решения не пускать мигрантов в Литву, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.
"Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться. Решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты", - заявила на пресс-конференции министр.
По ее словам, за неделю в Литву пропустили 200 нелегальных мигрантов, а со 2 августа их было 1340, однако часть из них - одни и те же люди.
"44 человека были допущены на территорию Литвы по гуманитарным причинам", - добавила министр.