МВД Литвы: ситуация на границе с Беларусью стабилизирована

"Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться. Решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты", - заявила на пресс-конференции министр.

По ее словам, за неделю в Литву пропустили 200 нелегальных мигрантов, а со 2 августа их было 1340, однако часть из них - одни и те же люди.