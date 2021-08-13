Пт, 13.08.2021
Если в магазине ко мне обращаются на латышском, я говорю, что беженец из Беларуси и не понимаю. Сразу отношение меняется, белорусам очень сочувствуют в Европе. Евгений, сбежавший в Латвию блогер-тракторист из Беларуси
Евгений, сбежавший в Латвию блогер-тракторист из Беларуси

МВД Литвы: ситуация на границе с Беларусью стабилизирована

ФОТО: Jānis Škapars

Ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась, результаты появились после решения не пускать мигрантов в Литву, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

"Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться. Решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты", - заявила на пресс-конференции министр.

По ее словам, за неделю в Литву пропустили 200 нелегальных мигрантов, а со 2 августа их было 1340, однако часть из них - одни и те же люди.

"44 человека были допущены на территорию Литвы по гуманитарным причинам", - добавила министр.


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