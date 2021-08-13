Афганские города падают как домино: путь талибов в Кабул фактически открыт

Депутат Европарламента Саид Карибулла сообщил AFP, что Талибан полностью контролирует город и что боевые действия закончились, но местные власти бежали в Кабул.

Ранее столицы провинций Урузган и Забол, Таринкот и Гелат с населением 116 000 и 44 000 человек соответственно также попали в руки талибов в пятницу.

Эти города были переданы повстанцам местными властями.

Сообщается также, что боевики Талибана оккупировали Чагчаран, столицу провинции Гор.