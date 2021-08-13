На Видземском шоссе планируют ремонт; дорога станет более современной

Интеллектуальную транспортную систему дороги на Видземском шоссе за 918 109 евро будет внедрять SIA Reck, сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).

LVC заявила, что выбранное предложение является самой низкой ценой и позволит сэкономить 10% от суммы, запланированной в проекте. Контракт на выполнение работ вступил в силу 29 июля и должен быть реализован до 15 июля 2022 года.

Работы будут включать: техническое проектирование автомобильной интеллектуальной транспортной системы, монтажные работы, установку новых дорожных метеорологических станций, установку камер наблюдения за состоянием дорог, установку изменяемых информационных дорожных знаков и внедрение системы управления дорожным движением.

Таким образом, по завершении контракта на Видземском шоссе будут установлены и будут работать четыре новые камеры наблюдения за состоянием дороги, 23 новые установки изменяемых информационных дорожных знаков, одно место будет перемещено и модернизировано, а также будут установлены две новые дорожные метеорологические станции.

В LVC пояснили, что с точки зрения адаптивного управления трафиком это означает, что от объездной дороги Риги до транспортной развязки Сените адаптивное управление трафиком будет обеспечено на 24-километровом участке с тремя функциональными сегментами, что позволит обеспечить скорость движения до 110 километров в час в соответствии с характеристиками разделенной проезжей части автомагистрали. Далее по маршруту в направлении Эстонии, для двойной проезжей части одной проезжей части планируется установка 6-точечной интеллектуальной транспортной системы на базе метеорологических станций проезжих дорог.

Также в рамках этого проекта будут модернизированы светофоры для пешеходных переходов на Видземском шоссе в Гаркалне и Вангажи и для них установлено адаптивное управление. Это означает, что эти светофоры адаптируются к дорожному движению, будут оснащены датчиками, обнаруживающими автомобили, а при переключении сигналов светофора будет учитываться тип и скорость приближающегося транспортного средства.

Светофоры теперь также оснащены камерами, которые идентифицируют пешеходов и активируют зеленый свет, даже если кнопка вызова светофора не нажата. Благодаря адаптивному управлению у пешеходов есть больше времени, чтобы пересечь перекресток, если они находятся на проезжей части, а если пешеходы уже пересекли перекресток, время сигнала светофора сокращается.

Работы по модернизации светофоров проводились путем реализации закупки "Разработка адаптивного управления светофорами на главной государственной автомагистрали A2 Рига - Сигулда - граница Эстонии (Вецлайцене)" по контрактной цене 48 377 евро, работы выполнит SIA Fima.

Проект SMART E263/E77 реализуется LVC в сотрудничестве с Транспортной администрацией Эстонии. Цель проекта - сократить время в пути по автомагистралям Таллинн - Тарту - Виру - Лухамаа и Видземе на территории Латвии и Эстонии за счет внедрения комплексных решений интеллектуальной транспортной системы.