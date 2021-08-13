"Я задыхался в черном пакете, а они смеялись". Последнее слово политзаключенного Степана Латыпова

О задержании и избиении

"Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили: "Учим алфавит, теперь спрашиваем букву "Аааа" и начнем учить "Б". Говорили: "Не кричи, твоя Тихоновская не услышит", но я продолжал кричать. Я кричал и думал, очень хорошо, что взяли меня, мало кто из соседей в Беларуси выдержит это.

Когда было особенно больно, я вспоминал слова матери, она учила меня говорить себе: "Я маленький-маленький ежик, мне совсем не больно". И это в какое-то мгновение помогало мне. Но они [силовики] очень опытные, меня постоянно называли по имени, и у меня не получалось отключаться никак".

О попытке суицида в суде

"Было больно. Безумно больно и страшно. Целью ставил перерезать хоть одну из сонных артерий. С левой стороны прорезать не удалось, но зато с правой, благодаря уклону влево, удалось разрезать… и почувствовал пальцами тепло. Даже удалось зацепить артерию, но от волнения я потянул дальше, вместо того, чтобы углубляться по трахее…

Потом дернул за ногу конвоир, я ударился головой и упал. Было больно, страшно и очень стыдно. Очень стыдно, потому что попытка вышла неудачной. И то, что есть много способов защитить своих близких и соседей, которых я в тот момент не увидел".

О страхе за близких

"Ужас, который мне довелось испытать, оправдывает очень многое. Когда заканчивается страх за себя, начинается страх за близких. Человек в маске приходил после операции. Мне казалось, что он говорил несколько часов — это были только угрозы и оскорбления. Я знаю, что ничего не смогу с этим поделать и даже не могу до конца освободиться от страха, но в моих силах хотя бы попытаться не бояться".

Прокурор запросил для Степана огромный срок в 8,5 лет колонии и штраф в 300 базовых (8700 рублей, около 3 тысяч евро). Латыпова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, грубом нарушении порядка и сопротивлении милиционеру. Степан не признал вину ни по одному из эпизодов обвинения.