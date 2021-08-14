Имитация вакцинации от коронавируса: фиктивные сертификаты скоро будут аннулированы

"Люди были готовы платить - они даже пришли со своими семьями, заплатив 600 евро, 800 евро, чтобы получить сретификат", - сказал Арманд Рукс, глава Государственной полиции.

Теперь это не только деньги на ветер, но и людям грозит ответственность. Полиция скоро их найдет, допросит и применит наказание.

Чтобы смягчить приговор или даже вовсе его избежать, полиция призывает людей добровольно признаваться.

Руководитель KNAB Екабс Страуме отмечает, что этот вид мошенничества представляет большую угрозу для здоровья населения. А именно, если этот поддельно вакцинированный человек находится в одной комнате с кем-то, кто не был вакцинирован из группы риска, вирус может оказаться фатальным для этого человека. В свою очередь, Минздрав надеется, что пойманная преступная группа станет хорошим уроком для других врачей, чтобы они не ввязывались в фальсификацию факта вакцинации.

Уже сообщалось, что более 200 человек воспользовались услугами двух преступных группировок, которые подделывали факт вакцинации за сумму от 200 до 400 евро, не вводя вакцину, а ложным путем позволяя людям получить сертификат вакцинации.

Эти две группы не связаны, но действовали по похожим схемам: два человека искали клиентов, в том числе знакомых, возможно, на так называемых форумах "антипрививочников" в интернете, а третий человек - медсестра в палате вакцинации, которая имитировала ввод вакцины. В одной из групп все трое были женщинами.