Фото ⟩ В Киеве произошли столкновения "Нацкорпуса" и полиции

По его данным, местом столкновений стала Банковая улица, неподалеку от офиса (администрации, ОПУ) президента Украины Владимира Зеленского.

Националистические силы готовили там акцию "Остановим капитуляцию!", в ходе которой хотели потребовать от властей положить конец "капитуляции перед врагом".

МВД: "Нацкорпус" отказался пройти проверку

Как написал в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, участники акции "не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы".

Полиция и национальная гвардия Украины были вынуждены отреагировать, в том числе применением спецсредств и слезоточивого газа.

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Открыто дело о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции

Восемь правоохранителей пострадали, у семи из них - ожоги глаз. В "Нацкорпусе" сообщили об одном получившем травмы.

Открыто производство о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции.

После столкновений ситуация нормализовалась.