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Трамп: переговорщики США "прямо сейчас едут в Россию"

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Дональд Трамп и Владимир Путин.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Elijah Nouvelage / AFP

Президент США Дональд Трамп вечером в среду, 12 марта, заявил, что "прямо сейчас" американские переговорщики находятся в пути в Россию для обсуждения возможного 30-дневного прекращения огня в войне, развязанной Москвой против Украины.

"Прямо сейчас, пока мы говорим, переговорщики едут в Россию",  - сообщил Трамп журналистам в Овальном кабинете во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

Он выразил надежду, что российский диктатор Владимир Путин согласится на американское предложение о 30-дневном перемирии.

Он также предупредил, что если переговоры провалятся, то Россию ждут новые санкции.

"Есть вещи, которые можно сделать, и они не будут приятными в финансовом смысле. Я могу предпринять финансовые меры. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира", - сказал президент США.

Ранее сообщалось, что во вторник в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры представителей Украины и США.

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В ходе обсуждений Украина согласилась на американское предложение о 30-дневном прекращении огня, но с условием, что Россия примет и одновременно выполнит данное требование.

Москва пока заявила, что ожидает официальной информации о предложении США.

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