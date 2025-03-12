Президент США Дональд Трамп вечером в среду, 12 марта, заявил, что "прямо сейчас" американские переговорщики находятся в пути в Россию для обсуждения возможного 30-дневного прекращения огня в войне, развязанной Москвой против Украины.
Трамп: переговорщики США "прямо сейчас едут в Россию"
"Прямо сейчас, пока мы говорим, переговорщики едут в Россию", - сообщил Трамп журналистам в Овальном кабинете во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.
Он выразил надежду, что российский диктатор Владимир Путин согласится на американское предложение о 30-дневном перемирии.
Он также предупредил, что если переговоры провалятся, то Россию ждут новые санкции.
"Есть вещи, которые можно сделать, и они не будут приятными в финансовом смысле. Я могу предпринять финансовые меры. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира", - сказал президент США.
Ранее сообщалось, что во вторник в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры представителей Украины и США.
В ходе обсуждений Украина согласилась на американское предложение о 30-дневном прекращении огня, но с условием, что Россия примет и одновременно выполнит данное требование.
Москва пока заявила, что ожидает официальной информации о предложении США.
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