Латвиец выиграл более 120 тыс. евро в лотерее Eurojackpot

Счастливый билет был приобретен через платформу iLoto. Кроме того, один участник из Дании и один из Германии угадали пять основных чисел и одно дополнительное, выиграв по 867 709 евро каждый.

Латвия присоединилась к лотерее Eurojackpot в 2013 году. Это лотерея, совместно организованная национальными лотерейными компаниями 19 стран: Чехии, Дании, Хорватии, Эстонии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Словакии, Словении, Финляндии, Испании, Венгрии, Германии, Швеции, Польши и Греции. Максимальный возможный выигрыш в лотерее составляет 120 миллионов евро.

Представители компании отмечают, что в соответствии с законодательством о подоходном налоге с населения с выигрышей, превышающих 3000 евро, необходимо уплатить налог, что приносит доход не только победителю, но и обществу в целом.

Уплаченная сумма налога поступает как в государственный, так и в муниципальный бюджет по месту регистрации победителя.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года игрок из Латвии выиграл крупнейший в истории страны приз Eurojackpot - 759 698 евро.

По предварительным данным, в прошлом году VAS Latvijas Loto достигло оборота в 100,3 миллиона евро, что на 8,9% больше, чем годом ранее. При этом прибыль компании выросла на 1,5% и составила 14,025 миллиона евро.

VAS Latvijas Loto было зарегистрировано в июле 1992 года, его уставный капитал составляет 1,4 миллиона евро. Компания полностью принадлежит государству и имеет исключительное право на проведение национальных лотерей и розыгрышей.

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