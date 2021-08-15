"Госпожа Петравича развакцинировалась?" Люди в соцсетях - об участии экс-министра в пикете

Петравича в Facebook написала о пикете: "Наш народ настолько силен, насколько сильна его воля и уверенность. Пикет в Салдусе. Над пикетирующими летают аисты, давая благословление и защиту. Против обязательной вакцинации".

В посте опубликованы несколько фотографий, на одной из которых политик видна у плаката с надписью "Не променяю здоровье, свободу на непроверенную вакцину".

Этот пост не остался незамеченным для других пользователей соцсети, которые вспомнили, что экс-министр получила первую дозу вакцины от Covid-19 еще в феврале, когда в больнице им. Страдиня первую дозу получил целый ряд высших должностных лиц.

Пользователи Twitter выразили непонимание в связи с действиями политика, часть назвало это "выворачиванием шубы наизнанку".

"Госпожа Петравича развакцинировалась?"

Vai Ramonas kundze ir devakcinējusies? — Kaspars Zellis (@kasparszellis) August 14, 2021

"Может быть, госпожа Рамона - первая бедная жертва, которую безжалостно принудили на рабочем месте".

Varbūt Ramonas kundze ir pirmais nabaga upuris, kuru nežēlīgā darbavieta piespieda. — Edgars Jēkabsons (@edgarsj) August 14, 2021

"Может быть, она первая, кто получил поддельную вакцину?"

Varbūt viņa bija pirmā, kura saņema viltus vakcīnu? — KlavlapaRudens (@KlavlapaRudens) August 14, 2021

При этом часть пользователей Facebook оценила действия политика позитивно. Одна пользовательница написала, что Петравича таким образом выразила солидарность, так как "есть много людей, которые вакцинировались по собственной воле (добровольно) и выступают против любой дискриминации". Еще часть общества не увидела в ее действиях ничего предосудительного.

Напомним, полиция в субботу начала 15 процессов административного нарушения за различные нарушения в связи с произошедшими в различных местах Латвии акциями протеста против "обязательной вакцинации".

Процессы, например, начаты за организацию несанкционированных пикетов и незаконное использование звуковых сигналов за пределами мест пикета.

Процессы начаты в Земгальском регионе, Рижском регионе, Видземском регионе и Латгальском регионе.

Кроме того, начаты две ведомственные проверки в Рижском регионе.