Президент Польши подписал спорный закон о реституциях

"Сегодня я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживленных и громких дебатов в стране и за рубежом", - указал Дуда. "После углубленного анализа я решил подписать поправку", - отметил он.

Как уточняет агентство Reuters, данный шаг, по всей видимости, еще больше осложнит отношения Варшавы с Израилем и США. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид ранее назвал документ "аморальным".

Обжалование в 30-летний срок

В июле 2021 года польский сейм (нижняя палата парламента страны) одобрил поправки к Административно-процессуальному кодексу, за которые проголосовали 309 парламентариев (при 120 воздержавшихся).

В соответствии с изменениями потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие собственности последних в течение 30 лет с момента принятия соответствующего решения.

Как указали эксперты, фактически это означает, что потомки лишаются даже теоретического права на возврат имущества, конфискованного у евреев во время войны нацистами и после войны - польскими властями.

Госсекретарь США призывал президента Польши отказаться от подписания

Национальное собрание утвердило поправки 11 августа. После этого глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал президента Польши их не подписывать.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства высказал мнение, что Польше необходим всеобъемлющий закон для урегулирования претензий в отношении конфискованного имущества, который бы позволил обеспечить справедливость для пострадавших от незаконных конфискаций.

"До тех пор, пока такой закон не будет принят, путь к компенсациям не должен быть закрыт для новых исков или тех, которые ожидают решения в административных судах", - отметил госсекретарь США.

Холокост не пережили девять из десяти польских евреев

В 2009 году Варшава вместе с 45 другими европейскими странами подписала "Терезинскую декларацию", согласно которой все государства-подписанты брали на себя обязательства вернуть "либо в порядке реституции, либо в виде компенсации" отнятые у жертв Холокоста "бывшие еврейские общинные активы, религиозные объекты и частную собственность".