Эстония ищет возможности срочно собрать Совбез ООН по теме Афганистана

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что Эстония внимательно следит за быстро ухудшающейся ситуацией в Афганистане и считает, что необходимо срочно созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения этой темы и поисков решения складывающейся ситуации.

"События в Афганистане вызывают серьезную озабоченность и мы должны оказать поддержку гражданскому населению страны, предпринять усилия по прекращению насилия и нарушения прав человека, а также однозначно осудить насильственный захват власти, - сообщила в воскресенье вечером министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. - Совет безопасности должен обсудить способы и пути, которые помогли бы решить ситуацию мирным путем и, при участии сторон конфликта, достигнуть договоренности о таком разделении власти, при котором были бы сохранены жизни людей, народа Афганистана".

После вывода войск союзников под руководством США талибы захватили контроль над всеми крупными афганскими городами и окружили столицу страны Кабул.

Союзники, в том числе Силы обороны Эстонии, покинули Афганистан, и на местах присутствуют войска, которые помогают эвакуировать сотрудников посольств и афганцев, работавших в дипмиссиях.

"Реальный мирный процесс и переговоры между сторонами по мирному соглашению о разделении власти зашли в тупик", - считает МИД Эстонии.