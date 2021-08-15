Левитс в Аглоне напомнил, насколько важна жизнь без дистанцирования и посредничества экранов

"Оказывается, что все-таки ничто не может заменить пребывание вместе с любимыми, очные встречи и совместное отмечание праздников. Только тогда, когда у нас эта возможность отнята или ограничена, мы действительно можем осознать, насколько важная настоящая жизнь, без дистанцирования и посредничества экранов", - сказал президент.

Он уверен, что каждый действительно сердечно оценивает возможность приехать в Аглону в эти дни, быть вместе и встречать друг друга в живых, человечных разговорах.

"Каждый год нас трогают многие паломники, которые со всех краев по дорогам Латвии отправляются в Аглону отмечать праздник. Это побуждает остановиться в ежедневной спешке и мелочах и задуматься об истинных ценностях и приоритетах. Находясь здесь на площади все вместе, мы открыли, насколько важен и необходим Латвии каждый из нас. Мы не оставлены в одиночестве и в стороне", - сказал Левитс.

По его мнению, в Латвии очень много отзывчивых, хороших и объятых любовью людей, которые ежедневно неизменно заботятся о других и множат наше общее благо.

"Наша Латвия богата хорошими людьми, и здесь, в Аглоне, в эти дни есть возможность многих из них встретить. Я уверен, что встреча на аглонском празднике каждому из нас позволит укрепить свою веру и получить воодушевление, если обдумать как пережитые потери и падения, так и полученные достижения и радость", - сказал президент.

Он признал, что это время учит нас солидарности, напомнив, насколько мы зависимы друг от друга. В решительные моменты латвийский народ солидарен, и сейчас никто не забыт, никто не оставлен в стороне.

"Меры осторожности и безопаcности нужны не только, чтобы мы защитили сами себя и не заболели, но и чтобы заботиться о людях рядом и не подвергать опасности их здоровье или даже жизнь. Я сердечно благодарю каждого, кто вакцинировался. Большое спасибо каждому, кто побудил или помог кому-то другому добраться до вакцинации",

- отметил Левитс.

Однако он напомнил, что от наших решений зависит не только наша собственная жизнь, но и жизнь и здоровье других людей. Мы все ответственны за то, чтобы этот кризис преодолеть все вместе. Поэтому он благодарит священников за побуждение вакцинироваться от Covid-19 в своих общинах и за напоминание верующим, что вакцинация означает истинную заботу о всеобщем благе и своих близких.